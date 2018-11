El abogado del ex presidente Alan García , Erasmo Reyna, aseveró esta tarde que no existen elementos para comparar la situación de su cliente con la que vive la hoy detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori .

Precisó que el único "presunto colaborador eficaz" en la investigación contra el ex mandatario ha brindado un testimonio "de manera incierta".

"No hay colaboradores eficaces, no hay testigos protegidos. El presunto colaborador eficaz Jorge Cuba ha empezado a dar su testimonio de manera incierta en la que hemos participado abogados de los investigados así que no hay ningún temor ni tampoco hay elementos, digamos de una investigación que conduzcan a comparar hechos en relación a la investigación a la señora Keiko con el expediente de Alan García", sostuvo en diálogo con RPP.

Consideró, en esa línea, que las situaciones de ambos líderes políticos "son disímiles" y dijo creer que investigaciones contra el dos veces jefe de Estado son "jaladas de los pelos".

"Es una investigación que está en un estado bastante embrionario, se han fijado cerca de 30 declaraciones testimoniales y estamos en la tercera o cuarta declaración testimonial en la que el fiscal está recabando información de diferentes acciones públicas y privadas así que son situaciones muy disímiles con el caso que has mencionado", señaló.

"Son investigaciones que yo diría son hasta jalada de los cabellos", manifestó.

Como se recuerda, este jueves el ex presidente Alan García será interrogado, a las 10 de la mañana, por el fiscal José Domingo Pérez, como parte de la investigación que se le sigue por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht.

El ex mandatario, que ya había sido interrogado anteriormente por este caso, deberá regresar al Ministerio Público para ampliar su versión respecto a diversos puntos de su manifestación.

Al respecto, Reyna confirmó la asistencia de su patrocinado a dicha citación mañana por la mañana. Detalló que García Pérez está llegando a Lima esta tarde proveniente de Madrid, ciudad en la que reside.

"El presidente García está por llegar para asistir mañana a la citación. La citación es privada porque estamos en el ámbito de las diligencias preliminares", indicó.