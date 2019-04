Erasmo Reyna se acercó a Jorge Barata para mencionarle el suicidio de Alan García

El abogado del fallecido Alan García , Erasmo Reyna , confirmó que tras el interrogatorio de Jorge Barata se acercó al ejecutivo y le mencionó la muerte del expresidente.

"Le he mencionado una serie de aspectos. Le mencioné [ la muerte del ex presidente] en términos absolutamente respetuoso de un diálogo de dos personas civilizadas, despidiéndome y expresándole que el ex presidente había tomado una determinación fatal y eso nos duele a los apristas y nos duele a muchas personas, ¿no? Lo tomó con tranquilidad, se despidió y nos despedimos", señaló el letrado.

Asimismo, el abogado del aprista comentó que también le pidió al exmandamás de Odebrecht en Perú que en sus declaraciones hable con la verdad.

"Al momento de despedirme lo saludé [a Barata] y lo único que le pedí es que hablara con la verdad. 'Señor Barata', le dije, 'lo único que le pido es que hable con la verdad'. Eso ha sido, es más, en presencia de muchas personas que pueden dar fe", sostuvo.

"Como le digo y le repito ha sido una conversación en los términos de pedirle que hable con la verdad y a eso se ha ceñido nuestro pedido que ha sido respetuoso y de ninguna manera puede interpretarse como cualquier otra cosa", insistió Erasmo Reyna.

Al respecto, el fiscal superior Rafael Vela , coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, explicó que el incidente ha sido registrado en el acta respectiva.