El Equipo Especial de fiscales liderados por Marita Barreto incluyeron a dos hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, además de Yenifer Paredes, hija putativa del presidente Castillo, en investigaciones por lavado de activos, según reveló Latina.

Esto luego de que se descubriera que hermanos de la primera dama depositaron un total de S/ 90 mil a la empresa Espino, según la Unidad de Investigación Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Es por esta razón que estos hermanos han sido incorporados a la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, Yenifer Paredes asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por ofrecimiento de obras públicas en Chadín, en donde también estaba presente Hugo Espino.

La hermana de la primera dama admitió haber trabajado para Hugo Espino durante agosto, setiembre y octubre del año pasado con un sueldo de 1,500 soles, pero sin recibir boletas ni estar en planilla.

“¿Por qué tanto escándalo por realizar un trabajo?, respondió a los parlamentarios. Añadió: “Yo he trabajado para una empresa privada porque tengo derecho a trabajar. Lo único que se me informó es que no podía contratar con el Estado. Si no trabajo, ¿de qué voy a vivir, con qué me voy a mantener?

En otro momento, negó conocer si la empresa de Johny Espino tenía contratos con el Estado. “No era mi función como trabajadora investigar si la empresa firmaba contratos o laboraba con el Estado”, sostuvo.

Agregó que no ha sido enlace entre Espino y el presidente Castillo. “Yo nunca he hecho tráfico de influencias. Solo he ido a una comunidad a censar, a recoger información”.