Equipo especial del caso Lava Jato en “seria crisis” por falta de recursos

El equipo especial del caso Lava Jato , que sigue el rastro de la red de corrupción que involucra a políticos, funcionarios y empresas, afronta retos distintos a los obstáculos propios de las investigaciones que siguen. Ahora son de naturaleza económica.

Rafael Vela, coordinador del equipo especial, manifestó a la prensa que su grupo es afectado por una “seria crisis” por la insuficiencia de personal para atender, en los plazos debidos, los casos a su cargo.

“Tenemos dificultades logísticas y hacemos nuestro máximo esfuerzo para resguardar los derechos de los investigados”, expresó Vela.



¿Qué otras dificultades tienen? Según pudo averiguar Perú21, hay un desincentivo dentro del Ministerio Público para que otros fiscales se incorporen al equipo, pues deberán trabajar más horas, con mayores responsabilidades y represalias, y sin recibir ningún pago extra.

A lo anterior se suma la imposibilidad para convocar a nuevas plazas fiscales. Ello pese a que el Ejecutivo transfirió S/24.5 millones al Ministerio Público destinados a las fiscalías anticorrupción y especializadas a nivel nacional.



Pero no fue un monto solo para el equipo especial que requiere actualmente de al menos dos despachos fiscales adicionales (dos fiscales provinciales y cuatro adjuntos, que le corresponde a cada uno) para atender debidamente los casos de corrupción.



Según pudo conocer este diario, existen gestiones de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para obtener un mayor presupuesto para atender estas necesidades. Empero, el Ministerio de Economía las rechaza indicando que eso se debió precisar en el presupuesto anual, sustentado por Chávarry.



No obstante, las puertas no están cerradas en el MEF. Podrían ampliar la partida pero dependiendo de los resultados que el equipo especial tenga (presupuesto por resultados).



Pero esa posición habría sido rechazada por la Fiscalía porque no es acorde al trabajo que se realiza en esa instancia.



“La administración de justicia no es un trabajo a destajo. No se puede dar un millón de soles si piden producir 500 mil disposiciones judiciales o fiscales. No se debe ver por productividad, sino por los procesos que tienen una especial complejidad”, señaló una fuente fiscal a Perú21.



AUDIENCIA SUSPENDIDA

Las declaraciones de Vela se dieron a su salida de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses para Luis Nava, Miguel Atala, Enrique Cornejo y otros investigados por el caso Metro de Lima.

Sin embargo, el juez Juan Carlos Sánchez suspendió la sesión para mañana debido a que los abogados de los investigados indicaron que no tuvieron el tiempo suficiente para revisar los más de “10 mil folios” notificados por la Fiscalía un día antes.

Tenga en cuenta:

- El gobierno prepara un proyecto de ley para crear un régimen especial de contratación para nuevas plazas de fiscales, según informó Gestión el viernes.

- Hasta que la Junta Nacional de Justicia no haya sido implementada, no se puede elaborar una lista de personal apto para entrar en la carrera fiscal.

- El juez Sánchez ordenó que los investigados por el caso Metro de Lima permanezcan bajo arresto. La detención preliminar venció el viernes.