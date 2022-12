Víctor Caballero militó en el partido de izquierda Vanguardia Revolucionaria y trabajó en la oficina de Solución de Conflictos de la PCM.

Hay mucha gente que no se atreve a calificar el tipo de crisis que atravesamos...

Es indispensable conceptualizar lo que estamos viviendo. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Luis XVI, que consideraba que lo que estaba viendo desde su ventana era una revuelta, cuando en verdad fue la Revolución francesa. Calificar bien no es un ejercicio académico, es político. Lo que estamos viviendo no son conflictos sociales radicalizados. Si seguimos pensando eso, es porque creemos que puede haber mesas de diálogo donde se pueden resolver. Lo que estamos viviendo son asonadas o acciones preinsurreccionales; el problema es radicalmente distinto.

¿Y cuál es el objetivo político?

Derribar el gobierno de Dina Boluarte, y no hay fórmula de negociación o de transacción que valga. Todas las movilizaciones y acciones vandálicas que se están desarrollando tienen, al parecer, ese único objetivo; y ya se escucha entre algunos avezados la consigna de un gobierno provisional que convoque a una Asamblea Constituyente.

¿Quiénes lideran estas asonadas?

Hay varias cabezas que están surgiendo y otras que se han quemado antes de tiempo –Antauro, por ejemplo–. Lo cierto también es que las derechas no tienen juego en esta crisis: ya no pueden ni sostenerse en el Congreso.

¿Qué podemos esperar?

Eso va a depender de que Boluarte gobierne con un comando militar a lado, o que el Consejo de Ministros se militarice. El resultado inesperado de esta crisis es que de pronto estemos caminando hacia un gobierno cívico-militar.

¿Este es un plan diseñado por Sendero Luminoso o el Movadef?

Es una pregunta incómoda porque inmediatamente te van a acusar de criminalizar la protesta social o terruquear a los movilizados.