En el Informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú presentado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) esta semana, se alerta sobre futuras afectaciones a la libertad de expresión en un eventual gobierno de Pedro Castillo debido a las propuestas contempladas en el plan de gobierno de su partido Perú Libre. Ante ello, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, advirtió que dichaas iniciativas representan un retroceso para el avance democrático del país.

El informe presentado por el Consejo de la Prensa Peruana señala diversas vulneraciones a los periodistas peruanos entre octubre de 2020 y marzo de 2021. ¿El contexto electoral podría influir en que esta tendencia se repita?

Este informe se ha aprobado en nuestra reunión de medio año que concluyó el último viernes, el informe es la cabal demostración del clima de confrontación e inseguridad política que vive el Perú y esto se traduce en presiones y ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación, evidentemente las elecciones generales son un factor importante ahora.

En el plan de gobierno de uno de los candidatos a la presidencia se mencionan diversas reformas sobre el control de medios, ¿ejercer el control, incluso sobre los medios privados, estaría afectando directamente a la libertad de expresión?

Hay algunos proyectos que significarían un claro retroceso para los medios de comunicación, no solo para los medios sino para la ciudadanía en su conjunto. Entendemos que varios de los proyectos presentados por el candidato en cuestión pretenden avanzar sobre temas que ya han sido debatidos largamente en otros países y se han ido dejando de lado porque eran inviables, pudiendo así avanzar en el clima de libertad para la prensa. Sin embargo, otros países parecen volver atrás con prácticas o propuestas que son claramente un acto de censura previa respecto al control sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión de la ciudadanía.

En base a lo último que menciona, ¿Cómo observa el hecho de que en el Plan de Gobierno de Perú Libre se han citado algunos de estos modelos?

Los modelos que ha tomado Pedro Castillo, por mencionar algunos, Rafael Correa (Ecuador), los Kirchner (Argentina) y Nicolás Maduro (Venezuela), son un claro ejemplo de cómo se pretende controlar a la prensa, impedir que se investiguen hechos de corrupción, que la ciudadanía ejerza control cívico sobre el accionar del Estado y creemos que eso de ningún modo va contribuir al avance democrático en Perú. Si esto se impusiera, sería un grave retroceso para su país y nosotros lo vemos con suma preocupación. El hecho de que algunos ministerios deban aprobar los contenidos de los medios son claros actos de censura previa.

En la página 29 del Plan de Gobierno de PL se menciona, por ejemplo, la exigencia de que el periodismo sea asumido por profesionales de formación deontológica para “terminar con la improvisación antiética y mercantil”. ¿Afecta esto a la ciudadanía?

Creemos que este tipo de proyectos son totalmente contrarios a los principios de libertad de prensa y sobre todo de derechos humanos porque se estaría coartando la posibilidad de que un ciudadano pueda ejercer su derecho de informar al pretender imponerle un requisito previo de que se deba inscribir en un registro.

Una página después, el documento precisa que “es deber del Estado socialista independizarse de esta organización que concentra el poder mediático continental para defender el poder económico de la oligarquía americana”, esto en referencia a la labor de la SIP.

Este tipo de iniciativas demuestran un abierto desconocimiento de la función de organismos internacionales como la SIP que tiene más de 1,200 medios asociados y representa no solo a la prensa grande, sino también a la pequeña y mediana. No ejercemos control sobre los medios, el objetivo principal es defender los principios de la libertad de expresión, de la mano con organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si pretende independizarse de eso, me parece que más bien busca independizarse del control ciudadano que se ejerce a base de informes periodísticos que reflejan irregularidades en los gobiernos.

En Perú, algunas organizaciones y colectivos civiles han pedido tanto a Pedro Castillo (PL) como a Keiko Fujimori (FP) que firmen un pacto que garantice el Estado de Derecho ante un eventual gobierno de quien gane las elecciones. ¿Qué recomendación daría usted para garantizar el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa?

Como en todos los países cuando hay proceso electoral invitamos a que suscriban la declaración de Chapultepec de 1994 y a la declaración de Salta de 2020, que son los dos documentos que buscan hacer respetar los principios de la libertad de expresión, sería bueno que tanto Castillo como Fujimori suscribieran esas declaraciones y se comprometieran a un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto no quiere decir que si existen prácticas irregulares de la prensa no se van a cuestionar, lo que se busca que los gobiernos se comprometan con principios básicos como abrir información a la ciudadanía, garantizar el trabajo de los periodistas, dar conferencias de prensa, etc. En Perú hubo agresiones a periodistas en noviembre de 2020 y también varios periodistas fallecidos

que se contagiaron de COVID-19 mientras cubrían la contienda electoral.

