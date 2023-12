A pocos días de cumplirse el primer año de gobierno de Dina Boluarte, el balance es negativo para el congresista de la República Roberto Chiabra, que resume la gestión de la mandataria con una sola frase: “Tarde y mal”. El adelanto de elecciones, sin embargo, sostiene, tampoco es una opción y en esta entrevista con Perú21 da sus razones.

Nuevamente, algunos congresistas en la mira, esta vez por presunto canje de votos con una red de corrupción que habría funcionado desde el Ministerio Público, ¿cuál es su opinión al respecto?

Un problema que tenemos en el Congreso es que se generaliza, somos 130 los que componemos el Congreso y cada uno asume la responsabilidad de su decisión y de sus votos. En esta última denuncia los catalogan hasta en tres categorías: Niños 1, Niños 2 y Niños 3. Le hace mucho daño a la institucionalidad de nuestro país que el Congreso tenga representantes involucrados en estos temas, es lamentable, pero no generalicemos.

En este caso también se involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo ve usted su situación? El próximo miércoles tendrá que dar sus descargos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Debemos respetar la independencia y la autonomía de los poderes. Efectivamente, ella tiene que comparecer, levantar todas las observaciones y las acusaciones que se le están presentando, con base en eso la Junta Nacional de Justicia determinará, y ella, en forma personal, también puede tomar una decisión. Esperemos al día 6, yo lo que espero es no seguir dividiendo a nuestro país. (…) Eso es lo que hay que pensar también cuando hacemos nuestras críticas, nuestras descalificaciones, porque todo se conoce en el exterior y el Perú lo que hoy necesita es dar una imagen de confianza y tranquilidad para que los inversores puedan venir.

Usted habla de la independencia de poderes; sin embargo, algunos de sus colegas han solicitado la renuncia de la fiscal de la Nación. ¿Debería hacerlo antes de su presentación ante la JNJ?

Cada uno es dueño de sus decisiones y sabe en qué momento tomarlas y asumir las consecuencias de ellas; el poder tiene sus límites y sus responsabilidades. Yo lo que le pido a los que forman parte del Ministerio Público es que tienen que ver cuáles son las causas, porque no es la primera vez, ya tenemos tres fiscales (en este tipo de situaciones): Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides; entonces, acá hay una cuestión de poder, de capacidad de dominio. Si usted es fiscal de la Nación hoy en día y terminado su mandato se sigue quedando en el Ministerio Público, creo que hay un problema. Yo pediría que hagan ellos su reforma, como lo hicieron las Fuerzas Armadas en los años 2000, porque tienen que recuperar al igual que todos autoridad y confianza. ¿Qué cambios necesitan hacer? Uno es que cuando el fiscal de la Nación termina su ejercicio deje la institución para que no haya estos problemas de pelea de poder.

Esta coyuntura política ha reavivado las voces que reclaman un adelanto de elecciones.

No he sido partidario de eso por tres factores: el primero es el tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones, informó que necesitaba por lo menos 270 días para hacer un proceso donde nadie se queje de fraude. Segundo, dentro de poco vamos a cumplir un año de convulsión donde al sur hasta ahora no va ni un ministro; ni la presidenta va. ¿Cree que es un espacio de tranquilidad como para hacer una campaña electoral? Tercero, le vamos a dar la razón a todos los violentos que van a decir: “sabes una cosa, se van porque si no, yo incendio todo el Perú”. No es así, claudicamos; y lo otro es: ¿tendrían tiempo los partidos para hacer su proceso de selección o vamos a tener los mismos que estamos hoy día? Entonces, todo es negativo para adelantar las elecciones. Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a cumplir con nuestros plazos, defender la democracia, y si nos equivocamos en la elección de un presidente, que nos cueste.

La próxima semana se cumple un año de gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es su balance?

Yo lo resumo en tarde y mal. Reaccionó tarde y mal con el estallido social que originó el mal empleo de las Fuerzas Armadas para que den seguridad de un aeropuerto cuando tiene a los ciudadanos dentro, es al revés, las Fuerzas Armadas tienen que estar dentro del aeropuerto. Tarde y mal en el ciclón Yaku, tarde y mal en la seguridad ciudadana, tarde y mal en el tratamiento con los migrantes. Se les ha otorgado facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana, ¿qué cosa han aprobado hasta ahora? Y en el Congreso no podemos aprobar nada mientras que ellos tengan esas facultades. Creo que le falta mucho de conocer el país, de asumir nuestras responsabilidades, no se ve un liderazgo, ella (Boluarte) debería estar presidiendo el Consejo de Seguridad Ciudadana para ver cómo solucionamos este problema que es nacional y debería estar visitando todas las regiones para ver los trabajos de prevención que se están haciendo. ¿Ella cree que saliendo en un lugar cerrado a enseñar la maquinaria que ha comprado está cumpliendo? No, eso lo hace un ministro, lo hace un funcionario de segundo nivel. Presidenta de la República: en época de emergencia su presencia dice mucho, su ausencia es lo que sentimos todos los peruanos.

Roberto Chiabra ha sido comandante general del Ejército y fue ministro de Defensa en el gobierno de Alejandro Toledo.

Ingresó al Congreso por Alianza para el Progreso y ha formado una nueva agrupación llamada Unidad y Paz.

¿Postulará a la Presidencia? "Es mi intención y un gran desafío. Estamos en el proceso de fiscalización con el Jurado Nacional de Elecciones, no es fácil.





