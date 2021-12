A días de iniciar el 2022, sin un nuevo ministro de Educación y con varios escándalos en torno al Ejecutivo, el exministro de Defensa y actual congresista de la República por Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, analizó la situación del gobierno y las investigaciones de casos como las visitas clandestinas a la casa de Breña, y el reciente destape relacionado a Petroperú, hechos expuestos en los primeros cinco meses del gobierno de Pedro Castillo.

En el caso Petroperú, ¿qué opina sobre la labor de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en relación a Castillo?

Hay algo que no nos puede fallar y eso es la justicia. La justicia tiene que ser oportuna y ejemplar para todos, lo que estamos viendo, además del silencio que no le hace nada bien a la fiscal de la Nación, es una reacción tardía de la respuesta fiscal. Vemos una Fiscalía que se está dejando faltar el respeto.

Respecto a los otros implicados, ¿considera que hubo un accionar diligente?

Lo que sucede es que, por ejemplo, acudir a realizar un allanamiento y avisarlo con antelación, no habla bien del trabajo fiscal, porque tanto el abogado de Castillo como Karelim López estaban esperando esa visita. Por eso también es que Bruno Pacheco y López entregaron celulares vacíos en la diligencia sobre Breña. Volviendo a Petroperú, cualquier peruano en una situación así estaría ya con detención preventiva, entonces ¿por qué no hay una medida preventiva contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez?

¿Cómo toma la defensa ejercida por Eduardo Pachas? Él ha arremetido contra los fiscales y sigue justificando a Castillo...

El abogado del Presidente nos está faltando el respeto y no debería. No puede decir que en la presidencia citan a 50 personas, y que no todas son atendidas. Pacheco ha dicho que Karelim ha ido al gobierno para aportar opiniones empresariales, todos estos discursos son una falta de respeto a la inteligencia de los peruanos. Eso ha resultado en que la Fiscalía realice dos diligencias fallidas, porque no le han entregado el registro de visitas del despacho del mes de octubre ni la relación de visitas de la casa de Breña.

Sobre estos casos, una de las que más evita pronunciarse es Mirtha Vásquez...

Está haciendo un papel lamentable, que da pena. Por lo de Breña se pronunció y dijo que se iba a transparentar la información sobre las visitas, pero no fue así, por eso el Procurador General del Estado hace una denuncia. Sobre lo de Petroperú hay un silencio notable, no dice nada, como si no fuera ella la primera ministra. Esto demuestra que no tiene autoridad y que está haciendo un papel decorativo. Hace rato ha debido presentar su renuncia al cargo.

Tampoco se dice nada sobre el dueño de HPO, Samir Abudayeh, el proveedor beneficiado por Petroperú.

Claro, es que cómo van a decir días después que se elimina el contrato porque no hubo un notario. Si no sale el escándalo en los medios, ese proceso seguiría como legítimo. Una reacción adecuada hubiera sido despedir o sancionar a él y a todos los que tuvieron que ver con el proceso, pero siguen ahí.

Mientras esto sucede, en otros sectores del Ejecutivo también hay problemas, ¿existe una inestabilidad generalizada?

Tenemos el caso del expresidente del comité Puente Tarata, que denunció hostigamientos en el MTC. A esto agréguele que el ministro de Defensa, Juan Carrasco, carga con otra mentira, por decir que fue a la casa de Breña a ver a Castillo por temas de defensa nacional, luego cambió su versión y dijo que fue por temas personales. Como exfiscal, él sabe perfectamente que Castillo no despacha en una casa particular. Se están enredando por mentir, por ocultar la verdad que tarde o temprano va a explotar y se va a conocer.

¿Hay una defensa articulada de Castillo?

Están siguiendo un libreto, pero es muy grande la mentira y los peruanos no somos tan inocentes. El mandatario dijo que no conocía a Karelim López, ¿cómo justifica que ella fue a la casa de Breña?, ella le pagó a la animadora que hizo el cumpleaños de su hija en Palacio, el caso de Petroperú, es una suma de cosas y el silencio de Castillo le está haciendo daño. Está demostrando que no tiene autoridad moral para ser Presidente.

El martes se cumplen 5 meses del nuevo gobierno. ¿Qué nota le pondría?

Desaprobado completamente. Uno de los primeros errores del Presidente fue la designación de un premier con cuestionamientos y sin conocimiento de la gestión pública (Guido Bellido), seguido de ministros no calificados. Él sigue en modo sindical, viendo por sus intereses, puso a Iber Maraví en el MTPE para que le legalice el sindicato (la Fenatep). Luego puso a Gallardo en el Minedu para concretar uno de los objetivos de su huelga de 2017: el ascenso automático en la Carrera Pública Magisterial.

Tras la censura, estamos sin ministro de Educación, ¿cómo afecta esto el retorno a clases?

El Congreso censuró a Gallardo por la filtración de la prueba. Él fue uno de los tres ministros que interpelamos por ser impresentables. Dudo mucho que se pueda retornar a la presencialidad en marzo porque no se está haciendo nada. A nivel del Minsa, que debería hacer un trabajo articulado con Minedu, ¿qué avances hay?, hay vacunas por los contratos previos, pero sobre el sistema de salud, no hay nada. Los intereses sindicales están por encima de la educación.

¿Cómo afecta la suma de estos conflictos a la imagen internacional del Perú?

Hemos hecho un papelón. No solo estamos diciendo que no vengan a invertir en la minería, también decimos que tratamos mal a los migrantes, tratamos mal a la prensa. Qué vergüenza para nosotros.

TENGA EN CUENTA

Roberto Chiabra es un general EP en retiro que fue comandante general del Ejército del Perú en 2002. Al año siguiente juró como ministro de Defensa hasta 2005.

“ Qué casualidad que, poniendo a un ministro vinculado a la Fenatep, se filtre la prueba única de nombramiento docente y no se asuman responsabilidades ”, sostuvo Chiabra.

”, sostuvo Chiabra. Asimismo, lamentó la fallida expulsión de migrantes venezolanos el último martes. “Lo más lamentable es que en esta improvisación había dos exfiscales: Avelino Guillen (Mininter) y Juan Carrasco (Mindef)”, sostuvo.