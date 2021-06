La congresista electa por Perú Libre, Betssy Chávez, fue designada vocera de su futura bancada en mayo pero esta semana renunció. Niega fricciones con Vladimir Cerrón, pero reitera que desde su bloque no se blindará ni a él ni a ningún otro militante. Sobre Pedro Castillo sostiene que, de llegar a la Presidencia, deberá cumplir con los compromisos que asumió de cara a la segunda vuelta.

¿Por qué renunció a la vocería? Se habla de discrepancias con Vladimir Cerrón luego que Ud. señaló que la bancada no lo blindaría.

No es eso. Ya venimos atravesando preguntas como las que me indica que tratan de dividir al grupo entre cerronistas y castillistas y eso no es verdad, son especulaciones. Discrepamos, sí, y bastante, pero de ninguna manera la discrepancia debe llegar a la intolerancia. Trabajamos de manera orgánica, el partido, la bancada y Pedro Castillo.

¿Cuál es la relación con Vladimir Cerrón? ¿Puede ratificar que no habrá blindaje para él u otros miembros de Perú Libre implicados en casos de corrupción u otros?

Él es secretario nacional del partido y tiene un trabajo en el fortalecimiento de la organización política. Por otra parte está la bancada para dar sostenibilidad material al gobierno de Pedro Castillo. No habrá blindaje para nadie. El Perú está harto de que las bancadas entren para seguir intereses de grupo, no lo haremos, lo rechazamos y lo vamos a denunciar.

¿Perú Libre buscará presidir el Congreso?

Por supuesto. Vamos a generar los espacios de dialogo necesarios para que se pueda ir a la Mesa Directiva o tener presencia en ella. Estamos en la capacidad, al ser primera minoría, de tender estos puentes. Vamos a dialogar no solo con la izquierda, también con organizaciones de centro.

En la eventualidad de ser gobierno, ¿no deberían ceder la presidencia del Legislativo a la oposición?

No, yo no creo eso. Estamos dentro de un equilibro de poderes y cada poder del Estado cumple un rol importante, son poderes diferentes.

Los resultados finales de la contienda aun no se han dado a conocer. Sin embargo, un sector de Perú Libre ha salido a exigir que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Pedro Castillo como presidente. ¿Comparte esa exigencia?

Soy respetuosa de la institucionalidad. Yo voy a esperar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones. En estos momentos lo que el país necesita es tranquilidad y creer en las instituciones que deben dar los resultados.

Pedro Francke ha dicho que, de ser gobierno, formarán una coalición de fuerzas.

Es importante un gesto político, ser un gobierno de ancha base. No estamos aquí para que todos pensemos igual; pensamientos únicos no hay, no son democráticos. (…) Lo que se tiene que buscar son consensos. Hay un conjunto de compromisos que se asumieron en segunda vuelta. No entendería por qué razón nos vamos a desdecir ahora. Tenemos que seguir avanzando.

¿Son esos compromisos suscritos de cara a la segunda vuelta, tanto por Pedro Castillo como Keiko Fujimori, los que deben primar?

Los compromisos que uno asume es porque tiene la voluntad de hacerlos. Pedro Castillo tiene un compromiso con la ciudadanía y tiene que asumirlo.

¿Cuál es su posición respecto de militantes de PL involucrados en una organización criminal como Los Dinámicos del Centro?

Es un poder independiente. La ley no puede ser utilizada con fines judiciales, no corresponde; lo que está en vía judicial que se vea en ese campo.

¿No le incomoda pertenecer a una agrupación liderada por un sentenciado por corrupción?

Yo solo pido que el Poder Judicial sea independiente, nada más. ¿Qué puedo decir? ¿Si incomoda o no incomoda? No tiene que ver con incomodidades, tiene que ver con un tema de funciones, ellos tienen toda la prerrogativa de investigar. Que investiguen lo que consideren que se tiene que investigar y finalmente que se dilucide en el terreno judicial, hay que ser respetuosos de la justicia.

Betssy Chávez Pino es congresista electa por la región Tacna. En mayo pasado fue designada vocera de la futura bancada de Perú Libre, cargo al que renunció esta semana.

La bancada de Perú Libre se reunió ayer para elaborar su reglamento interno y la próxima semana iniciará una ronda de conversaciones son diferentes bloques políticos.

