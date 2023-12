Para Percy Medina, jefe en Perú de Idea Internacional, el problema central es el sistema de partidos políticos. Afirma que elección tras elección se ha comprobado que lo que existen no son partidos políticos de verdad, sino “franquicias”.

¿Existe un sistema político fuerte en el Perú que contenga 25 alternativas para las elecciones a nivel nacional?

Es evidente que no hay 25 maneras distintas de ofrecer soluciones para la gente. La mayoría de los partidos no tiene grupos de ciudadanos con una crítica de pensamiento o que quieran implementar políticas públicas de acuerdo a ese pensamiento. Esto se trata de personas que solo han cumplido con los requisitos legales y que tienen una franquicia. Nuestro sistema de partidos ha colapsado y lo que tenemos son especies de vehículos para ganar las elecciones electorales, pero detrás tienes a gestores que no son partidos democráticos.

¿Podemos decir que muchos de los partidos sirven como vientre de alquiler?

Muchas veces las campañas electorales sirven para hacer negocios; los dueños de las franquicias venden los puestos a los candidatos que tienen más dinero. Se les pide dinero para financiar la campaña; los dueños de esas franquicias se quedan con una parte de lo recolectado, así no ingresen. Por lo tanto, hicieron un buen negocio. Ojo, muchas veces ese dinero proviene de actividades ilícitas. Y, como el resultado es tan incierto, los candidatos dicen: ‘Esta es una especie de tómbola, tengo la oportunidad de ser elegido; si me financias cuando sea elegido, te propongo mi lealtad’.

En 2023 se inscribieron 13 partidos. ¿Es una cifra récord?

Hemos tenido muchas veces una gran cantidad de partidos políticos. Este es uno de los números más altos que hemos tenido y, sin duda, llegaremos a 2026 con casi 30 partidos. ¿Cuántos de esos partidos son partidos consistentes? Muy pocos. ¿Cuántos tienen ideas, programas? Muy pocos.

¿Debe haber una mayor exigencia para quienes desean inscribir su partido?

El problema es de la política, no es un problema solo de reglas; las reglas ayudan porque son un marco. Por ejemplo, las PASO, que han sido eliminadas, eran una regla buena, útil, pero las reglas no son lo fundamental. Aquí el foco está en quiénes están detrás de la política. La política termina expulsando a quienes tienen mejor trayectoria, intención e interés. Hay mucho riesgo a los actores ilegales, y deja de ser un espacio democrático por uno de tráfico de influencias. Debe hacerse una selección de políticos más pensada.

