PPK publica tres libros, responde acusaciones y ensaya críticas.

Por fin pudo publicar sus memorias.

Se llama Tarea incompleta. Se me cortó el camino con unas acusaciones demenciales que se están rebatiendo. Pero lo más importante es que se rompió un proceso que estaba andando bien. Y ahora, muy lamentablemente, el Perú está parado. Hay una discusión académica sobre si hay recesión o no. Pero cualquiera que va a la calle se sube a un bus o va a un mercado, y le pregunta a la gente si está mejor o peor. Creo que tendrá una respuesta contundente. El gobierno actual está tratando de hacer las cosas, pero nos hemos atracado. El Perú se ha atracado.

El gobierno carga el pasivo de Castillo. ¿Qué cambios debería hacer?

Hay dos áreas. Una es la política. Aclarar bien por qué murieron 60 personas con balas cuando trataron de invadir los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca. Mientras eso no se aclare, va a seguir un malestar muy grande en el país. Esas muertes se han politizado por la demora en enfrentar. Eso es uno. Otro tema es que la inversión está parada en el Perú. El Perú invertía el 26% o 27% del PIB. Y hoy está en 15, algo así. Eso nos condena a un muy bajo crecimiento. Hay que dar señales. La minería, por ejemplo. Con Tía María ha habido una contradicción lamentable. Tía María es muy poco entendido. Es un proyecto industrial. La parte minera es pequeña.

¿Le impresionó la detención de Toledo?

Yo dije ‘el tipo (Toledo) tiene buenas ideas y va a ser un buen presidente’. Y creo que en eso no me equivoqué, pero sí me equivoqué en la parte que ahora se conoce como Lava Jato. A mí me da mucha pena porque Toledo es una buena persona. Estuvo muy influenciado por las ambiciones de su esposa... una casa más grande, cosas así.

Imagino que no ha tenido contacto con Keiko Fujimori o Martín Vizcarra.

Ninguno. El papel que jugó Vizcarra para desembarcarme fue bastante obvio. Y ese montaje que hicieron de los ‘Mamanivideos’ y audios. Nadie los vio. Vizcarra ha demostrado turpitud moral haciendo cosas no santas. Su amigo José Hernández es colaborador eficaz y dio las cifras, los sitios donde se dio la plata. Pero Vizcarra sigue tranquilo y campante. Es en el fondo una persona complicada psicológicamente, porque miente mucho. Incluso para ser político.

¿Se arrepiente de algo?

Sigo pensando que el indulto humanitario a Fujimori fue la decisión correcta. El timing malo, pero la decisión correcta. Hubiera esperado a que viniera el Papa, porque yo le había hablado en Roma. ‘Soltalo, che’, me dijo. Y lo solté, pues. Y me fregué.

¿Le pidieron cambiar el orden de los vicepresidentes y poner a Vizcarra antes que Aráoz?

Sí, claro. Mi compromiso era con Meche como número 1. Es un cuento eso de que a Vizcarra se le discriminó. Se le dio todo lo que quería. Tuvo un gobierno muy demagógico y cometió algunos errores en la pandemia, aunque fue un tema complicado en todo el mundo. Pero la verdad es que esto de acelerar la vacuna de Sinopharm, ningunear a Pfizer y las pruebas... Su gobierno no fue bueno. Su referéndum fue un montaje demagógico. El Congreso que tenemos hoy se debe a que no hay reelección. No hay incentivo para hacer un buen trabajo y ser reelegido. No había que cerrar el Congreso de 2019, a pesar de que fue el Congreso que trató de vacarme.

¿Lamentó la muerte de Alan García?

Yo sostengo que la Fiscalía es responsable de la muerte de Alan García. Y a mí me quieren hacer lo mismo, pero a gotas. Es un abuso, no hay un solo testigo. Son cosas que supuestamente ocurrieron hace 20 años; o sea, que técnicamente han prescrito. La gente de Keiko me quería sacar desde el primer día y estaban buscando con qué. Odebrecht estaba molesto conmigo. Keiko nunca contestaba el teléfono. Para ella era guerra. ‘Yo me lo tumbo’. Es una familia disfuncional.

¿Cree que Keiko Fujimori ha cambiado?

No. Creo que si Keiko se presenta, el Perú se va al abismo. Puede estar Antauro o Juan Fulano contra ella, y va a ganar. La gente no la quiere.

Le congelaron sus cuentas.

Dijeron que yo era un lavador de dinero. Entonces, cerraron mi cuenta en Estados Unidos. Me incautaron una buena suma de dinero de mi cuenta aquí. Me han fregado. Uno de los fiscales estuvo acá para insistir que fuera colaborador eficaz contra Toledo. Yo le dije que no podía aportar nada. Soy visto por los fiscales como un criminal. Como en Alicia en el país de las maravillas, la reina le dice al juez: ‘Primero, la sentencia. Después veremos el juicio’.

La Interoceánica. Usted no firmó la exoneración del SNIP, sino Sota Nadal.

Creo que fue una buena carretera. Obviamente, no ha cumplido todas las expectativas; Brasil tiene mucho proteccionismo fitosanitario para el sur. Yo no firmé la exoneración del SNIP. Y ahora me abren otra investigación. Yo dije: ‘Que sigan los procedimientos’.

DATOS

- Candidatos. “Está Rafo Belaunde, Añaños y Carlos Álvarez. Se tienen que juntar para evitar la polarización”.

- Sada Goray. “Yo me concentré en el agua y la vivienda, que hoy están candentes. El tema de vivienda está muerto por los escándalos de Sada Goray”.

- Tres libros. “Publiqué Lost Neighbor: Why Latin America Lags. Y tengo otro: Los grandes proyectos”.

- Memorias. Se presentan este martes 3 de octubre a las 7 p.m. en El Virrey con Mercedes Aráoz, Felipe Ortiz de Zevallos y Ricardo Uceda.





