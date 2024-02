El lunes 5 de febrero, Perú21 reveló que el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Mujer, se reunió dos veces con el embajador de Venezuela en Perú para, a través suyo, invitar a nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, dictador que gobierna el país llanero, a las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de Junín, que tiene como día central el 6 de agosto de este año.

Cárdenas ha dado más de una versión, la última de ellas referente a que es el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte el que debe cursar las invitaciones formales para esta conmemoración emblemática. El mismo gobierno, por intermedio del primer ministro Alberto Otárola, ha mencionado que no están confirmados los invitados, sin descartar la presencia de Maduro.

Al respecto, conversamos con la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, quien, en principio, se refiere también a la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Martín Vizcarra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

¿Qué espera del trámite de la denuncia constitucional contra Vizcarra?

Considerando los hechos que hemos visto, que se han revelado a través de los medios, las diversas pruebas que se han presentado, creo que corresponde una denuncia constitucional. Es una denuncia que tendrá que ser sometida a un primer filtro, luego tendrá que designarse un congresista delegado quien tendrá a su cargo la acusación en este caso que incriminaría seriamente al señor Vizcarra. Él tiene muchas denuncias, varias de ellas ya las hemos visto en la SAC. Ahora ingresa una nueva denuncia que será revisada con la misma transparencia e imparcialidad con la que hemos visto las anteriores.

¿Es prioritario que se resuelva el tema?

En el Congreso, él incluso ya se encuentra inhabilitado del ejercicio de la función pública. Entonces, los casos de Vizcarra se han visto y se están viendo y se deben ver con la prioridad que amerita. Pero no ocurre lo mismo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial (PJ), ahí vemos que no hay grandes avances, no vemos que haya una acusación contra Vizcarra, y los casos por los cuales es investigado y que se encuentran en proceso en el PJ son numerosos y serios, pero no vemos que avance con la celeridad que se requiere.

Por otro lado, ¿qué opina de la invitación del gobernador de Junín a Nicolás Maduro para las celebraciones del bicentenario de la batalla de Junín?

Si se realiza esa invitación sería un grave error, sería realmente un atentado contra los derechos de muchos de los migrantes que se encuentran acá porque en Venezuela estaban pasando hambre, miseria, porque no existen medicinas, trabajo, porque el sueldo mínimo que se gana no alcanza ni para comprar un kilo de carne, si es que existe la carne. Yo no sé qué de bueno podemos recibir de una persona que solo ha traído hambre y miseria a su pueblo. Maduro no es bienvenido en el país. Sería un grave error del gobernador y también del Ejecutivo si piensan que van a haber ciudadanos que reciban con buen talante a un dictador como él.

¿El gobernador de Junín podría ser citado al Congreso?

Por supuesto, claro que sí. Estoy segura que la Comisión de Relaciones Exteriores se va a pronunciar, pero creo que no pasará de ser una simple anécdota, porque no creo que eso realmente no ocurra. Si alguien tiene dos dedos de frente no puede invitar a un dictador como Maduro.

