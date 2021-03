Martín Pérez es empresario y en esta coyuntura electoral sale al frente de los reiterados ataques que distintos candidatos a la Presidencia de la República han lanzado contra el sector privado. A ellos los emplaza a exponer sus propuestas para reactivar la economía y generar empleo.

Martin Perez - Excongresista y empresario

Varios candidatos a la Presidencia insisten en confrontar al sector empresarial. ¿Cuál es su opinión?

Yo quisiera empezar haciendo mención de lo que ha hecho el empresariado no solo en esta pandemia. El sector privado siempre ha colaborado con la ciudadanía y quiero hacer memoria de la rapidez con la que actuó en el terremoto de Ica, en el fenómeno de El Niño en 1986, 1996, 2017, en las heladas, y la pandemia no es una excepción. Por eso me duele cuando veo que hay gente que quiere cuestionar de alguna manera esta ayuda. (…). Me parece tremendamente injusto e inaceptable que algunos candidatos o agentes políticos quieran enfrentarnos entre peruanos diciendo que el sector privado va a privilegiar a sectores pudientes cuando no hay nada más lejos de la realidad.

¿A qué atribuye esos comentarios? ¿Cree que responden a un sesgo ideológico?

Totalmente. Hay un sesgo ideológico, pero, además, en una situación como la actual es inaceptable que nos quieran enfrentar entre peruanos. Lo que tenemos que pedirles a los candidatos es que hagan propuestas, que nos digan cómo van a hacer que el Perú se reencuentre con la inversión, con la generación de empleo. Quiero ver en los candidatos, y todavía no lo veo, más corazón y más alma en sus planteamientos. Me duele que digan “ustedes van a hacer esto porque quieren un rédito”. Ningún rédito. Si tenemos la posibilidad de colaborar en algún espacio, vamos a hacerlo con el gobierno que esté. Lo hemos hecho antes sin ninguna restricción, ni por la ideología.

En el tema de las vacunas, hay sectores como Canatur que están dispuestos a comprar vacunas para los trabajadores del rubro.

Enhorabuena que el gobierno pueda comprar 48 millones de vacunas, pero tenemos que anticiparnos a qué cosa va a suceder en cuatro o cinco meses. Habrá una producción mayor de vacunas, deberíamos pensar en cómo hacemos, como país, para ser los primeros en la fila cuando se abra la competencia.

Ud. ha incidido en las propuestas electorales. El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha dicho que no insistirá en proyectos mineros como Tía María o Las Bambas porque son generadores de conflicto. ¿No es el rol del Estado buscar soluciones y alentar la inversión privada?

Sin duda. Nosotros como votantes tenemos la responsabilidad de averiguar cuáles son los planteamientos que tienen estos candidatos, ponernos la mano en el pecho y decir: ¿de verdad va a cumplir lo que dice?, ¿es capaz de atraer inversión y generar empleo?, ¿es capaz de asegurar que va a manejar eficientemente la pandemia? Los temas de los próximos meses o años van a ser salud, inversión, empleo, lucha contra la corrupción, institucionalidad. Como ciudadanos tenemos que averiguar cuáles son las posiciones de los candidatos...

Verónika Mendoza ha señalado que no habrá más obras por iniciativa privada y que las concesiones se harán por iniciativa pública. ¿Es eso viable?

En el Perú la brecha de infraestructura es enorme, se habla de cientos de miles de millones de dólares. La pregunta es: ¿tiene el Estado la capacidad de enfrentar estas obras que le van a dar bienestar al país? La respuesta es no. No hay forma de cerrar una brecha de infraestructura sanitaria, de comunicaciones, tecnológica y educativa con los recursos que tiene el Estado y menos, probablemente, después de esta pandemia. El reto es cómo nos reencontramos con la inversión, con la generación de empleo…

Rafael López Aliaga ha señalado que romperá los oligopolios de los bancos. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de discurso?

Puede haber sectores en los que hay que hacer algunas modificaciones o ajustes, pero también hay que reconocer que, por sus características, en América Latina la concentración de algunos sectores se produce como consecuencia de lo reducido de los mercados (…). Hagamos los cambios donde haya que hacerlos y tratemos de mejorar como país, pero siempre poniendo al ciudadano delante, no cayendo en este facilismo que hemos visto todos que es el populismo: pan para hoy, hambre para mañana. Me preocupa mucho que el país esté cayendo en una situación de ataque a la empresa privada donde muy pocos nos defienden. Se ha vuelto sexy atacar al sector privado. Hay que defender la generación de empleo, es lo que nos preocupa después de esta pandemia (…). El empleo en el Perú se produce mucho en la micro y pequeña empresa; entonces, acordémonos de ella.

¿Advierte populismo en esta campaña? ¿Corremos el riesgo de ir hacia esa tendencia el 11 de abril?

Ya tenemos esa tendencia hoy día, hemos visto la cantidad de proyectos desde el Congreso. Creo que cuando a alguien le toque gobernar, tiene que ser muy consciente de los riesgos de hacerlo para el cortito plazo y estar comprometiendo el largo plazo versus hacer las cosas que realmente van a hacer cambiar la situación del país. El populismo está presente en la política peruana y me temo que va a continuar por un tiempo más. Es pan para hoy, hambre para mañana (…). Este 11 de abril vamos a dar un voto a alguien que nos va a gobernar cinco años. Veamos que sea alguien que nos asegure que nos reencontraremos con la inversión, con la salud y con el trabajo para los próximos 5 o 10 años en adelante.

TENGA EN CUENTA

Martín Pérez es empresario. Fue congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, fue presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

“La actividad minera es importante. Tenemos que lograr entendernos con las comunidades alrededor de las minas, pero también reconozcamos que hay una injerencia exterior a esas comunidades para tener réditos económicos”, afirma.

