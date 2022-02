Para la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, es extraño que el jefe de los despachos anticorrupción, Omar Tello, se tome la atribución de exigir a los fiscales a cargo de investigaciones por corrupción, de este gobierno, que le informen de todos los allanamientos, operativos y detenciones. La pregunta es ¿para qué?

Perú21TV conversó con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, sobre el fiscal Omar Tello que ha exigido a todos los fiscales de las investigaciones por corrupción de este gobierno, que le informen de las diligencias, allanamientos y detenciones.

¿Es normal que un fiscal coordinador pida este tipo de requerimientos en casos tan sensibles en los que está incluido el gobierno?

Primero, debo decir que hay que respetar la autonomía de las instituciones y de las investigaciones porque, si no, las cosas no funcionan. Segundo, la autonomía tiene un límite y ese límite es la ley. Y si la ley no establece que la fiscal de la Nación o el coordinador de fiscales deba encargarse de los casos sensibles en política, una persona no puede tomar esa decisión. Este país tiene reglas y leyes claras; eso se debe respetar. Lo mismo ha pasado con el procurador Daniel Soria, lo sacaron por investigar al presidente Castillo. Cuando dimos la ley de la Procuraduría General de la República, lo que se buscaba era que las denuncias que son políticamente sensibles tuvieran la mayor protección y autonomía.

¿Qué debería suceder con el fiscal Omar Tello, que además retrasó el operativo contra Los Dinámicos del Centro?

Te voy a hablar de la institucionalidad en general. Si no tienes a los fiscales supremos necesarios para nombrar a un nuevo fiscal de la Nación, algo está muy mal. Contar con dos fiscales de siete no es posible, empezando por ahí, porque simplemente no podemos hacer ningún cambio, no se puede tomar ninguna decisión si están incompletos y eso tiene que ver con la fragilidad institucional. El Ministerio Público debe brindar un pronunciamiento como institución. Tenemos que trabajar por la institucionalidad y poner las reglas de juego claras. Si el señor Tello tiene que dar una explicación, que la dé de una vez, porque lo que va a pasar es que, en medio de este desorden, las mafias y el crimen organizado comienzan a ganar espacio.

¿Qué cree que pueda suceder con las investigaciones del gobierno?

El Ministerio Público tiene un problema: la inestabilidad. A eso se le suma la decisión de Zoraida Ávalos de abrir investigación contra Pedro Castillo, pero no continuar con las investigaciones. Es bien raro que le digas al país ‘sí hay indicios razonables, pero aún no lo puedo investigar’. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Entonces, si se quiere cambiar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no se puede, porque no existe el número de fiscales supremos necesarios. Y, además, tienes a un fiscal (Omar Tello) que se atribuye derechos que no están dentro de la ley y que no le hacen bien al Ministerio Público; eso es irregular.

La crisis institucional es evidente, pero por ahora el Ejecutivo y el Legislativo se han dado un abrazo. ¿Qué opina?

Yo saludo todos los esfuerzos de diálogo, el país necesita estabilidad. Pero también necesita que seamos conscientes de que, si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, no sirve para nada. Entonces, si eso es así, ya somos parte del problema. Y si el mensaje que estamos dando desde la clase política es de improvisación y de constante enfrentamiento entre quienes se dicen que son el menos malo, nos estamos convirtiendo en una agencia de empleo con malos trabajadores y con buenos sueldos. Ese es el gran problema de fondo, un Ejecutivo y un Legislativo que tienen que ganar legitimidad en la calle. Que la gente vuelva a creer en ellos, pero con hechos concretos.

¿Cómo lo pueden lograr?

El tema es cómo hacemos que todos representen en realidad las necesidades de la gente y cómo hacemos para que la resuelvan. Primero empecemos a resolver cómo generamos trabajo, cómo generamos la reactivación de la economía. Ahí no hay ideología de por medio, ahí tiene que haber un diseño estratégico de cómo hacer crecer al Perú. Construyendo institucionalidad y seguir con la reforma de justicia.

¿Pero cuáles deberían ser las condiciones mínimas para eso?

Las condiciones mínimas para que esto se dé es que el presidente Pedro Castillo sea transparente en la gestión y en su conducta. Que designe a ministros probos, calificados sin investigaciones y no cuestionados en temas básicos como violencia y maltrato familiar. Tampoco se puede designar a presidentes de Consejo de Ministros que tengan investigaciones por terrorismo, porque eso ha sido lo más dañino que le ha pasado al Perú. Y tampoco puedes tener ministros que no se pronuncien ante la muerte del mayor genocida del país que generó tanto dolor y odio al Perú como Abimael Guzmán o gente que guarde plata en Palacio y pretenden contarnos un cuento.

Muchos piensan que el responsable de esta crisis es el propio presidente Castillo. ¿Usted también lo cree?

Nada es gratuito. Por ejemplo, el desprestigio del Congreso de la República no es de ahora. La incapacidad de consensuar, la pelea constante, el insulto que reemplazó a la crítica constructiva. Si se está investigando una conducta y es responsable, no se blinda. Una comisión de Ética debe tener autoridad, no puede haber blindaje. Todo esfuerzo de diálogo debe venir con acciones concretas y, por otro lado, el Congreso es tan cuestionable en este punto; tienen que dejar de ir en reversa a la reforma universitaria, de justicia y de transporte. El ministro Aníbal Torres tiene que cambiar al ministro de Transportes, Juan Silva, porque es insostenible que esté en el cargo, y si no lo hace, vamos a ver si los parlamentarios son capaces de firmar en el Congreso una censura.

¿Cree que eso pueda entender el presidente Castillo?

El Ejecutivo tiene que entender que lo que ha hecho en estos meses, con los cambios de gabinete, es generar inestabilidad.

TENGA EN CUENTA

Perú21 denunció, en junio de 2021, que el jefe nacional de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, entorpeció un operativo de detención a Los Dinámicos del Centro.

Otro de los casos que involucra a este gobierno es Petroperú: licitaciones a favor del empresario Samir Abudayeh. La fiscal a cargo es Norah Córdova.

El 29 de diciembre de 2021, llegó a los fiscales provinciales anticorrupción un documento firmado por Tello, en el que se lee: “Reportar ejecución y registro de operativos reservados”.

