La fiscal superior Marena Mendoza tiene la responsabilidad de aclarar las muertes registradas durante las violentas protestas sucedidas entre diciembre y enero últimos. En entrevista con Perú21, defiende al equipo que lidera y responde a los críticos, que ya la cuestionan sin haber evaluado su trabajo.

¿Por qué se crea el equipo especial (EE) sabiendo que existen fiscalías en los lugares donde se registraron los lamentables decesos durante las violentas protestas?

Para mí, es una oportunidad para poder esclarecer y, definitivamente, para dar precisiones respecto a ello. La conformación del EE para las víctimas es para investigar los casos habidos durante las protestas dentro del periodo de tiempo de diciembre (2022) hasta marzo de 2023, pues surge como parte de los lineamientos de dar un impulso y una respuesta a la comunidad. De ninguna manera significa que las Fiscalías Supraprovinciales dejen de trabajar. Muy por el contrario, todo ello se orienta para concentrar todas las investigaciones que han sido identificadas y que son 53.

Los deudos de las víctimas se han pronunciado y han emitido su oposición a la creación del EE por dos razones: los fiscales no son especialistas en DD.HH. y creen que, al centralizar la información en Lima, no van a ser atendidos adecuadamente.

Les pediría a los familiares de los deudos que confíen en el EE, que investigará a tiempo completo. Eso va a permitir el avance, el desarrollo de las investigaciones y de ninguna manera significaría un retroceso porque vamos a avanzar. Es momento para llamar a los familiares de los deudos y decirles que el compromiso institucional está garantizado; incluso estamos incorporando en el equipo a profesionales de otras disciplinas.

¿Cómo será el trabajo del EE? ¿Un fiscal se va a quedar en cada región? ¿Serán itinerantes para las diligencias?

Las Fiscalías Supraprovinciales están instaladas en Ayacucho, Puno, Apurímac. Ellos van a seguir atendiendo los casos que ya tienen designados y les darán impulso. Vamos a trabajar íntegramente con el equipo, que será a dedicación exclusiva, no tendrá turnos ni otras actividades para poder dar a la comunidad una respuesta oportuna, célere. En el EE se han incorporado profesionales con una mirada de interculturalidad; se están incorporando, además, nuestros peritos balísticos, que actuarán si los requerimos, peritos forenses; ese es el compromiso de la señora fiscal de la Nación. Y es un compromiso institucional. No es el compromiso de Marena Mendoza como una persona sino de una institución que tiene el deber de investigar los delitos.

Ahora, usted era fiscal superior civil en La Libertad. ¿Por qué traerla de tan lejos a Lima para liderar el EE? ¿Ha tenido experiencia en ver delitos penales?

Como presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, he sido convocada por la señora fiscal de la Nación para ser coordinadora de las Fiscales Supraprovinciales en Derechos Humanos. Ya viendo la necesidad de tener una respuesta a la comunidad nacional e internacional, se conformó un equipo especial para dar respuesta a la preocupación de la comunidad, y también fui convocada para dirigir a este equipo de hombres y mujeres.

¿Qué otra experiencia en materia penal ha visto anteriormente?

Ya como fiscal superior penal, vemos delitos que vienen por elevación de actuados y delitos comunes, pero ello no me quita el conocimiento porque, además de la formación jurídica, profesional, también tengo formación en Derechos Humanos; definitivamente, desde la universidad hay un enfoque, hay una línea de trabajo de lo que son los DD.HH. Es implícito en todo fiscal.

Sus opositores la cuestionan porque usted dijo que la Fiscalía había acompañado desde un primer momento en la intervención policial en la Universidad San Marcos, el 21 de enero pasado. Pero esa vez la PNP actuó sola. ¿Qué responder en todo caso?

Tengo valores y los tengo muy claros. No tengo como característica hablar cosas que no son ciertas. El tema de la inmediatez no tiene que ver con los hechos (la diligencia policial) sino con la participación del fiscal después de los hechos y con su intervención, y ese es el resultado cuando se determinó la situación jurídica de cada uno de los detenidos.

¿Cuántos fiscales conforman el EE y cómo será su distribución?

Ahorita estamos con el tema de recabar información. Le decía que teníamos 53 carpetas debidamente identificadas. Vamos a empezar con el proceso. Los fiscales ya empezaron a trabajar en Lima.