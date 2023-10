Tras los ataques terroristas que perpetró Hamás en territorio israelí, Perú21 contactó al embajador peruano en Israel para conocer mayores detalles sobre la situación de los peruanos residentes en dicho país.

¿En qué contexto se dio el ataque de Hamás?

Ayer (sábado) a las 6:50 de la mañana comienzan a sonar sirenas aquí, porque ese es el aviso de que van a venir misiles. Entonces, te dan un minuto para que vayas a los refugios. En Israel todas las casas tienen refugios antimisiles. Es un país que vive amenazado de guerra. Entonces, la escalada fue de 2,500 misiles que lanzaron, e inmediatamente salen los antimisiles a interceptarlos, por lo que no todos llegan a su destino. A medida que iba pasando el día, comenzaron con 5 muertos y hoy la cifra se ha elevado a 600 muertos.

¿Cuál es su impresión sobre la contraofensiva israelí?

Como le dije, hoy se habla de 600 muertos y 1,500 heridos. Eso para Israel es una atrocidad. Nunca han pasado por esto. El primer ministro Netanyahu ha dicho: “Esto no es una operación militar —porque ellos están acostumbrados a ataques permanentes—, esto es guerra”. Han llamado a todos los reservistas, porque acá todos hacen el servicio militar. Lo que pasa es que se están conmemorando 50 años del Yom Kipur, la ‘Guerra de los Seis Días’, en la que Palestina perdió muchos territorios. Entonces ahora el ministro de Defensa ha dicho “vamos a arrasar Gaza y se van a acordar 50 años”. Esto es ojo por ojo.

Se ha llegado a saber de la desaparición de un ciudadano peruano. ¿Podría darnos más detalles?

Hoy (ayer) en la mañana un señor me llamó y me dijo que su sobrino, Daniel Levy, está desaparecido. El señor Daniel Levy es un ciudadano peruano-israelí, con pasaporte israelí. Él es médico y trabaja en un kibutz. Los kibutz son unos centros comunitarios israelíes que tienen hospitales y colegios, todo ahí mismo. Y este, lamentablemente, estaba muy cerca de la Franja de Gaza.

¿Existe la posibilidad de que aún se encuentre con vida?

La Cancillería israelí nos ha dicho que cualquier desaparecido o muerto debemos informarlo, porque ellos tienen el control de los registros que se han hecho en los hospitales y morgues. Por ahí el señor Levy no está no hospitalizado ni en la morgue. La familia se comunicaba con él a través de su celular, pero ahora no contesta. Él tiene esposa y dos hijos que están ahora en Tel Aviv a buen recaudo. Entonces, si no está entre los registrados como herido o fallecido, presumimos que se lo han llevado como rehén, porque es la zona aledaña a la Franja de Gaza donde el comando terrorista entró y se ha llevado gente. Entre los 200 rehenes hay militares y civiles.

¿Cuál es la situación de los otros peruanos residentes en Israel?

La comunidad peruana es de 4 mil personas. No hay ningún otro que esté envuelto en los ataques. ¿Cuál es nuestra fuente? Las familias, porque nosotros no tenemos cómo saber si hay un desaparecido. Lo que pasa es que la comunidad peruana no vive cerca de la Franja de Gaza. Están como a 200 km. Ahí están a buen recaudo.