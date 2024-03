El abogado penalista José Arrieta Caro reflexiona sobre el avance de las investigaciones en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el sonado caso Rolex.

¿Que Boluarte no haya recibido a la Fiscalía complica su situación en la investigación fiscal?

La conducta de todos los investigados puede ser valorada por las autoridades cuando tomen una decisión. Es cierto que ninguna persona está obligada a entregar información que la pueda incriminar o perjudicar, pero también es cierto que para esas situaciones existe el derecho a guardar silencio. Si la presidenta hubiera dicho que no iba a declarar, la Fiscalía no la hubiese buscado. Como la presidenta no ha dicho eso, sino que solicita reprogramaciones, estas pueden ser interpretadas como una falta de voluntad para esclarecer los hechos y complicar la situación legal.

¿Puede configurar obstrucción de la justicia?

Sí. Si pide una reprogramación y luego otra, y luego otra, está haciéndole perder el tiempo a la Fiscalía.

Y tiene 60 días.

En principio sí, pero es probable que ese tiempo se extienda. Los días están contados. Este tiempo que se pierde para buscar que coincida la agenda con la presidenta le puede faltar luego al Ministerio Público (MP). En este escenario, la Fiscalía podría decir que esta conducta no demuestra un deseo de colaborar. Lo que existe para estos casos son mecanismos de la Fiscalía como incautaciones, allanamientos…

¿El MP puede incautar los relojes?

La presidenta tiene un régimen especial que impide la formalización de la investigación en su contra y también exige una serie de permisos para proceder a la solicitud de medidas como la incautación o el allanamiento. Pero lo que suele hacer la Fiscalía, e hizo en el caso del expresidente Castillo, es que en la medida en que estén involucradas personas adicionales la incautación podría realizarse contra ellas, sin perjuicio que en las diligencias se puedan encontrar materiales que comprometan a la presidenta.

De lo que conoce del avance de las investigaciones, ¿observa que se pueden haber cometido más delitos?

Todo está supeditado a las fuentes de origen de estos relojes carísimos. En algún momento se contempló la posibilidad que si no habían sido declarados ante la aduana, podría configurar un delito de contrabando o similares, no tan graves como enriquecimiento ilícito, que sería el principal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.