En entrevista con Perú21TV, el exalcalde de Lima Jorge Muñoz respalda la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, pero se pronuncia en contra de la eliminación de los movimientos regionales. “La competencia abierta es sana”, remarcó.

¿Cómo ve usted a Lima en estos momentos?

Hay una serie de promesas no cumplidas y eso genera insatisfacción en la gente. El actual alcalde prometió 10 mil motos. Ha pasado prácticamente año y medio y no han llegado, y esa brecha genera una decepción; también cuando se habla de que se va a tener hambre cero y no se cumple; o se promete tener una ciudad limpia y lo que tenemos hoy son tres días de acumulación de basura, son hechos objetivos, por eso hay un grupo de ciudadanos que está comenzando a mover estas revocatorias. (…) Es un mecanismo ciertamente complejo, engorroso; en lo personal quisiera que no se tuviese que llegar a eso, sino que las cosas caminen bien.

Y esa situación no se circunscribe a Lima, tenemos distritos como San Isidro, Miraflores, La Molina donde también hay mucho descontento.

Sin duda que sí. La revocatoria se utiliza justamente cuando hay autoridades que no rinden cuentas, que no permiten el uso de los espacios públicos o cuando los servicios básicos como los de limpieza, ornato en general, seguridad ciudadana, etcétera, no se cumplen o se cumplen tardíamente o en forma deficitaria.

¿Qué opina de la norma aprobada por el Congreso, en primera votación, que hace posible la reelección de las autoridades ediles y regionales?

La meritocracia siempre es buena. Creo que las reelecciones per se traen la posibilidad de que los ciudadanos sean los que tomen la decisión de reelegir o no a sus autoridades. Lo que sí me parece que no es positivo es eliminar a los movimientos regionales, pareciera que se está concentrando todo en manos de los partidos políticos y desechando una importante manifestación de voluntad ciudadana en las regiones; (…) creo que ahí se corta un poco la posibilidad de ampliar la democracia. La competencia abierta es sana, y así como se está permitiendo una reelección, también debería haber una competencia sana.

