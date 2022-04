Desde la presidencia del Movimiento Integridad, Jorge Lazarte sostiene que la salida a la crisis política es el apartamiento de Pedro Castillo de la Presidencia, pero defiende la continuidad del Congreso hasta julio de 2026 aunque esa, reconoce, sea una postura impopular.

¿Cómo ve Ud. el contexto político y está confrontación entre la extrema derecha y la izquierda radical?

Esa confrontación no es exclusiva del Perú. La izquierda y la derecha se remontan a épocas de la Revolución francesa y han existido desde entonces en todos los países del mundo en mayor o menor intensidad. En el Perú han existido, existen y seguirán existiendo. El debate siempre es bienvenido. Sin embargo, no podemos permitir que ninguna de las dos posturas políticas se aparte de la integridad y tenemos que exigir que, cualquiera que sea la postura de las personas que están llamadas a gobernarnos, actúen siempre con integridad.

¿Cuál es su opinión sobre este radicalismo que hay en la izquierda?

Es una postura política minoritaria en el Perú. Han tenido mucha suerte de llegar adonde están, suerte que no están sabiendo aprovechar. El Perú no se siente identificado ni representado por esa postura política que está condenada al fracaso y que ha demostrado, en la mayoría de países del mundo donde se ha implementado, que lo único que genera es pobreza, desempleo y enormes desigualdades sociales.

¿Y la extrema derecha también puede conducirnos al fracaso como la izquierda radical?

Ningún extremo es bueno. Tampoco soy partidario de calificar las posturas. La conducta de las personas tiene que evaluarse en situaciones concretas; calificativos como derecha extrema, derecha, izquierda o extrema izquierda o centro generan muchísimo sesgo, desunión, enfrentamiento, que son los causantes de la crisis política y social.

¿No coincide, entonces, con quienes piensan que lo que el país necesita es una opción de centro en la que puedan confluir ambas tendencias?

El Perú necesita gente con integridad y gente capacitada; la opción política en esta coyuntura me parece que puede estar sujeta a diversos matices. A mí particularmente me gusta más un gobierno que facilite el trabajo de las empresas para que sean ellas el motor de desarrollo del país. De ahí a calificar eso como derecha, izquierda extrema o medio se lo dejo a los analistas políticos.

Jorge Lazarte

Uno de los intereses del Movimiento Integridad ha sido la falta de transparencia en el accionar del gobierno. ¿Qué tanto daño le ha hecho eso al país?

Un daño inmenso. La falta de transparencia no solamente es la causante de esta crisis política y de la ingobernabilidad que tiene el presidente Castillo con el Congreso y de su falta de empatía con la gente; es la causante de la desconfianza de los principales inversionistas que son los que generan trabajo y capital. Acciones tan simples como no sincerarse o incumplir promesas o faltar a la verdad pueden generar muchísimo daño y es lo que ha venido haciendo este gobierno desde que comenzó.

¿Cree que todavía hay tiempo de que el gobierno revierta esta situación?

Yo no creo que este gobierno tenga una solución. El Perú es como un auto que puede correr a 200 km por hora y hemos sentado de piloto a alguien que apenas sabe manejar un triciclo; no podemos poner de piloto de un auto de carrera a una persona que no tiene experiencia manejando ese tipo de vehículo. La única forma de resolver el problema es cambiar de piloto. Cualquier proceso de aprendizaje le va a costar muchísimo al país.

En ese contexto, ¿comparte la idea de ‘que se vayan todos’?

No, yo no comparto esa postura y soy consciente de que mi posición puede ser sumamente impopular, pero me parece que pedir que se vayan todos no es lo correcto. El Congreso tiene que ser el principal aliado de la ciudadanía en esta lucha contra el autoritarismo, el Congreso es hoy el principal y más importante opositor político de Castillo. Gracias a él no vamos a tener una Asamblea Constituyente, se han ido ministros que eran impresentables. Pedirles a los congresistas que se vayan es una reacción emotiva, de hastío de la política, pero las batallas se ganan con estrategias, no con emociones.

¿No está sobrevalorando al Congreso?

La desaprobación de este Congreso no es algo nuevo, históricamente durante más de 20 años los niveles de desaprobación han estado en alrededor del 70% y 80%. ¿Por qué se habría de ir este Congreso si la incapacidad moral para gobernar la tiene una persona? ¿Qué nos garantiza que las nuevas elecciones del Congreso sean mejor que estas? Yo creo que el Congreso debe terminar su mandato.

¿Cuál debe ser el papel de Dina Boluarte en esta crisis?

Debería hacer lo que ha dicho que va a hacer, que si al presidente lo vacan, ella se va con él. El rol que está jugando Dina Boluarte deja mucho que desear, he visto que canta en público, yo le recomendaría que se dedique al canto, canta muchísimo mejor de lo que gobierna.

¿Cuál es su balance de la gestión de María del Carmen Alva? ¿Qué perfil debería tener su sucesor?

Claramente Maricarmen Alva, por más buenas intenciones que haya tenido, no ha logrado empatizar con la población. La Mesa Directiva necesita gente que tenga más empatía y ayude a mejorar la imagen del Congreso (…) considerando también que, ante cualquier pedido de vacancia y una eventual renuncia de Boluarte, podrían dejar a esa presidencia del Congreso con la presidencia de la República de manera interina; eso es lo que hay que pensar.

TENGA EN CUENTA

Jorge Lazarte es abogado y presidente de Integridad, un movimiento ciudadano que nace en julio de 2021 “como una reacción ante la crisis política y social producto de las últimas elecciones generales”.

“Integridad no tiene ningún interés en convertirse en partido político. La política tiene por objeto llegar al poder y no es ese nuestro objetivo”, precisa.

