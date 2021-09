La corrupción avanza mientras el sistema de justicia se va quedando sin manos para afrontar investigaciones a organizaciones criminales como Los Intocables Ediles, Los Dinámicos del Centro, Los Cuellos Blancos del Puerto y otros. En esa línea, el procurador anticorrupción advierte sobre la necesidad de aumentar los recursos a nivel nacional, y señala que, de lo contrario, el Estado perderá importantes casos por prescripción.

Javier Pacheco, procurador anticorrupción

¿Cuáles son las regiones con más casos de corrupción actualmente?

Venimos actualizando la carga a nivel nacional y tenemos 51 mil 462 procesos abiertos a nivel nacional. En primer lugar está Lima con 10,555 casos; luego Áncash con 5,298; le sigue Cusco con 3,710 y Junín con 3,051. Esto es grave porque en 2012 teníamos una carga de 18 mil procesos a nivel nacional; hoy las estadísticas de la batalla contra la corrupción no están yendo bien; se ha duplicado la carga procesal y sigue creciendo.

Tomando en cuenta esto, ¿cuáles son las preocupaciones de su despacho?

Hoy tenemos la autonomía para enfrentar los casos pero no es suficiente, necesitamos mayores recursos a nivel nacional. Esta carga demanda mucho personal. Dentro de las preocupaciones, pese a no estar vinculada a nuestra función, es que hay despachos que no están siendo fortalecidos. Pedimos al Ministerio Público que fortalezca los despachos anticorrupción en todo el país, porque la carga sobrepasa su capacidad operativa.

¿Cuáles son los casos que se han quedado estancados?

Tenemos el caso de Los Intocables Ediles (2018). No hay noticias de avance de este expediente, vinculado a la excongresista Luciana León. Entendemos que es un tema de capacidad operativa pero sería bueno que impulsen estas investigaciones por su importancia y porque implican a personas que en su momento fueron funcionarios públicos.

En el gobierno actual hay funcionarios cuestionados, ¿cuál es la importancia de la autonomía que debe mantener su institución para estos casos?

Nosotros defendemos los intereses del Estado y somos los agraviados en todos los delitos donde haya corrupción. Desde que asumí el despacho no he tenido ningún tipo de interferencia por parte de ninguna autoridad, actuamos de forma correcta; no obstante, necesitamos más recursos.

En esa línea, su despacho presionó al fiscal Omar Tello para que reconsidere traer a Lima el caso Los Dinámicos, donde está implicado el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón...

Acogimos el pedido necesario de la Procuraduría Anticorrupción de Junín, donde materialmente ya no era posible litigar un caso de esa envergadura. Los Dinámicos del Centro ha alcanzado una magnitud igual al caso La Centralita (2014), lo cual ameritaba que sea investigado en Lima. Esperamos que se llegue rápidamente a sanciones, porque es un caso donde se está investigando el financiamiento de la campaña presidencial, el pago de la reparación civil de Cerrón, el cobro de coimas por emisión de brevetes en la Dirección Regional de Transportes en Junín y el copamiento de funcionarios y plazas direccionadas en el Gobierno Regional de Junín.

En Junín, ciertas salas del Poder Judicial favorecieron, más de una vez, a Cerrón. ¿Se podrá evitar esto ya que el caso está en Lima?

La justicia no está en función a personas, sino en función a documentos. Seguramente cuando la sala tomó una decisión, tuvo una resolución que la motivó. Lo que se tiene ahora es un resultado, Cerrón es una persona sentenciada por corrupción. La graduación respecto a la sanción, si le correspondía pena suspendida o efectiva, estuvo en manos de los jueces y tenemos que confiar en la justicia. A la fecha hay 21 procesos abiertos relacionados a Cerrón y se tienen que seguir investigando.

Precisamente, ahora han involucrado a su madre, Bertha Rojas, en las investigaciones...

Hay dos investigaciones distintas, la primera es Los Dinámicos del Centro, vinculada a funcionarios del gobierno de Junín que se hicieron de recursos del Estado; tras ello sigue el encubrimiento, o propiamente dicho, lavado de activos, donde se inicia la otra investigación y dentro de esta es que se han encontrado elementos para implicar a la mamá de Cerrón, porque es ella quien hace un pago irregular de su reparación civil por S/250 mil. Nosotros hemos pedido que la fiscal Bonnie Bautista lo incaute para se esclarece la procedencia de estos fondos, y la reparación debería ser pagada con fondos lícitos.

¿Qué encontró la Procuraduría Anticorrupción de Junín sobre la denuncia contra Cerrón por el resguardo irregular del suboficial PNP Carlos Zárate?

Al investigar y contrastar los documentos para ver por qué este suboficial estaba vinculado a Cerrón, trasgrediendo sus deberes, encontramos que en el primer periodo como gobernador regional (2011-2014), personas vinculadas a Zárate fueron beneficiadas con más de dos centenares de servicios, compras y obras en el gobierno regional vinculado a Perú Libre. Hay un interés (por contratos) con S/25 millones de por medio.

Sobre el exvocal supremo César Hinostroza, implicado en Los Cuellos Blancos, ¿cómo va el pedido de extradición hecho por Perú?

No nos estamos enfrentando a cualquier delincuente, este es un delincuente de cuello y corbata, un exmagistrado supremo que conoce no solo la legislación peruana sino también la española. Desde que sucedieron los hechos se inicia el proceso por medio de una acusación constitucional y posterior a ello se hace el pedido de extradición, en el cual, a través de la Procuraduría Anticorrupción, hemos ganado tanto en sede judicial como a nivel del Ejecutivo una extradición que estaba suspendida. Ahora esa decisión está en manos del gobierno español.

DATOS

En noviembre de 2020, Javier Pacheco Palacios asumió el cargo de Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción en reemplazo de Amado Enco Tirado.

Antes de asumir la Procuraduría Anticorrupción, Pacheco fue procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción.

Respecto de la posible candidatura de Vladimir Cerrón en 2026, Pacheco prefirió no declarar. “ Ese tema le corresponde al JNE ”, dijo.

”, dijo. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por defender los intereses del Estado”, expresó Pacheco.