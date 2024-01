El analista político Iván Arenas analiza la reactivación de las protestas en Puno. Insiste en que no tendrá la misma magnitud que el año pasado pues la población está preocupada en la economía.

¿Cómo ve la reactivación de las protestas?

El movimiento que genera algunos paros en Puno es un movimiento que está debilitado. Es un movimiento que está quebrado y hay diferentes organizaciones; el problema es que en Puno lo que quieren hacer es reorganizar el movimiento. En ese sentido, lo que podrían hacer es revitalizar las protestas de manera violenta. Ellos necesitan reorganizarse porque quieren tener el control y solo le quedan dos años. Necesitan tener esa representatividad en el sur. Esos sectores de Fenatep, Movadef y los herederos del maoísmo extremo van a querer tener posiciones maximalistas.

¿Por qué no tendrían el mismo impacto?

No lo tendría, porque Puno no se ha podido recuperar de las protestas anteriores. Ellos están viviendo la recesión económica. El comercio y el turismo no se han podido reactivar. La gente está concentrada en reactivar la economía local; 35 mil hectáreas se han dejado de sembrar. Lo otro es que existen divergencias en el propio movimiento. En ese sentido, aún faltan 2024 y 2025 para llamar a elecciones; de alguna forma el Movadef ha perdido peso. Lo que está haciendo es agitando las protestas.

¿La Policía está en capacidad de controlar la violencia?

Hay cinco personas del Movadef que nunca se detectaron quiénes son y ellos deben estar reorganizando el movimiento. Lo que quiero decir es que existe un comité clandestino. Entre Puno, Ayacucho, Trujillo y Chiclayo hay grupos extremistas que responden al maoísmo extremo. Quieren infiltrarse en organizaciones que representen a agricultores y emprendedores. Evidentemente la Policía deberá tomar algunas acciones necesarias.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.