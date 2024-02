El lunes 12 de febrero, el primer ministro, Alberto Otárola, anunció una nueva declaratoria de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ambas de la región La Libertad. La medida busca reducir los altos indicadores de violencia en la zona ya que, según mencionó, el año pasado “hubo más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil hurtos en la provincia de Trujillo, durante este 2024 se produce casi una muerte por día, existen una serie de bandas y organizaciones criminales que hacen daño a zonas más densas y pobladas de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora”.

La medida también implica la suspensión de la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos desde las 00 horas hasta las 4 a.m. ¿En verdad esta medida contendrá a la criminalidad asociada, sobretodo, a la minería ilegal? Sobre ello conversamos con el analista político Iván Arenas.

¿Es acertada la declaratoria de estado de emergencia?

Si el Gobierno quiere reducir la percepción de criminalidad, probablemente poniendo a las FF.AA. en las calles la puede reducir. Pero el diagnóstico sobre la criminalidad desborda el problema del narcotráfico o de la minería ilegal. Honestamente, hay que ir a las cadenas estructurales.

En Pataz, serán las FF.AA. las encargadas del orden interno, a diferencia de Trujillo. ¿Qué tan importante es ese cambio?

La Policía no tiene la capacidad operativa para hacer una intervención que ponga fin a la criminalidad en la zona. Inclusive con la declaratoria de emergencia ha habido crímenes, asaltos, asesinatos. En Pataz la declaratoria de emergencia no funciona. El Gobierno tiene un diagnóstico particularista de Pataz, porque se olvida de Huamachuco, Sánchez Carrión, donde también existe minería ilegal. Finalmente, las bandas se irán a Chimbote u otras zonas.

¿Cuál es el problema de fondo?

Es una falta de diagnóstico territorial de la zona, porque si asocias la minería ilegal al narcotráfico te darás cuenta de que hay un corredor. Entonces, lo que tienes que atacar no es solo Pataz, sino el corredor. Y atacar a las cadenas que dan soporte a la minería ilegal, y esas cadenas son la logística, la de lavado de activos y la de corrupción. Si quieres atacar el problema de fondo, tienes que atacar estas tres cadenas.

¿Por qué la única respuesta que da el Gobierno siempre es declarar en emergencia?

En serio, la declaratoria de emergencia no va a funcionar si no atacas el problema de fondo, pero ya habrás desincentivado el turismo, los comercios. Ya no sé si es desconocimiento, pero anuncias la declaratoria dos días antes para que las bandas criminales salgan de Pataz. Hay una mirada muy corta del Gobierno, un aprovechamiento político, una ignorancia, pero también creo que hay grupos que no les conviene atacar de fondo la criminalidad, sobre todo alrededor de la minería ilegal.

