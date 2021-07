Gladys Echaíz integra el fragmentado Congreso de la República del quinquenio 2021-26 en representación de Alianza para el Progreso. Está dispuesta a buscar consensos y a apoyar el trabajo del Ejecutivo, pero, aclara, siempre y cuando se trabaje con apego a la ley y la Constitución.

Gladys Echaíz: “No vamos a permitir avasallamientos del Ejecutivo”

Diferentes líderes políticos y el mismo presidente electo Pedro Castillo han señalado que debemos trabajar en un mismo camino. ¿Será posible superar este clima de polarización que se agudizó en la segunda ronda electoral?

Por nosotros no hay ningún problema mientras trabajemos en el marco de la ley y la Constitución y proyectos orientados hacia el mismo objetivo. Los consensos se darán en el camino y ahí encontraremos la alternativa de solución. En lo que no estamos de acuerdo, y en eso hemos discrepado desde el tiempo de la campaña, es en salirnos del marco constitucional, en buscar una nueva norma por caminos no previstos en la propia Constitución. Por lo demás, si la orientación del señor presidente está en la misma ruta, cómo no podríamos trabajar juntos, claro que sí.

¿El tema de la Asamblea Constituyente debería ser aclarado por el presidente Castillo? Hay posiciones encontradas dentro del partido de gobierno.

Creo que sí. Él dice que va a llevar un proyecto de Asamblea Constituyente, pero al mismo tiempo lo escucho decir que el proceso electoral terminó y que vamos a trabajar todos en el marco de la ley. Si se quiere reformar la Constitución, ahí tenemos el artículo 206º, que nos señala el camino; otro camino es salirnos del marco constitucional. El presidente Castillo dice una cosa y al día siguiente otra, así que esperemos qué es lo que va a proponer el 28 de julio y ahí decidiremos lo que resuelve hacer el Congreso con la propuesta.

La ciudadanía se ha pronunciado sobre las que deberían ser las prioridades del próximo gobierno y entre ellas no está la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Castillo debería dejar de lado esa propuesta?

Creo que ha tenido suficiente tiempo para reflexionar. La población ha dejado claro que demanda aquello que le urge. Estamos viviendo tiempos difíciles por la pandemia; entonces, cualquier mensaje que no nos dé seguridad jurídica puede agravar este problema y es en lo que deberíamos trabajar urgentemente para que se tenga, como él dice, el pan en la mesa que tanta falta hace, pero ese pan está ligado a las decisiones que el Ejecutivo tome en forma inmediata (…). La Asamblea Constituyente es un tema que puede postergarse y revisarse posteriormente.

¿Cuál es el rol que debe cumplir el Congreso en este quinquenio? El anterior dio muchas normas populistas y tiene, incluso, un récord de normas observadas por el Ejecutivo.

Tenemos que recuperar la confianza en la institución, elevar el nivel, adecentar la política. Los apresuramientos que llevaron al anterior Congreso a dar algunas normas se revisarán si es necesario. Unas están en el Tribunal Constitucional, habrá que esperar qué dice, finalmente, toda norma es perfectible y susceptible de ser modificada, corregida o derogada.

¿De qué manera se puede fortalecer la institucionalidad del Parlamento que es el contrapeso del Ejecutivo?

Si el Ejecutivo demanda la atención del Congreso en algún tema que sea competencia de nosotros, pues ahí estaremos, tratando de aligerar y revisar seriamente lo que se nos propone, de contribuir y coordinar en lo que sea conveniente y necesario para el país, pero también ejerceremos nuestra función de control, si así lo demanda la circunstancia, por actitudes que sean no aceptables legal o constitucionalmente. La función congresal no está para decir sí a todo (…). Tampoco podríamos permitir que se nos ponga en una situación como la que ocurrió en gobiernos anteriores, eso no. Le digo, vamos a trabajar seriamente de la mano con la ley y la Constitución, vamos a respetar, pero también exigimos respeto, coordinación, colaboración, a efectos de que el equilibrio de poderes se dé de una manera pacífica.

No se debe permitir un avasallamiento ni del Ejecutivo al Congreso ni del Congreso al Ejecutivo.

De ninguna manera, esa no es la intención. Ya le digo, coordinación para efectos de hacer un mejor trabajo y mantener el equilibrio de funciones y no el avasallamiento de querer anteponerse o de invadir funciones del otro organismo; eso tampoco lo vamos a admitir o permitir, de ninguna manera. El pueblo nos ha dado un encargatura y tenemos que cumplirla.

¿Ese contrapeso pasa por tener una Mesa Directiva ajena al partido de gobierno?

Sería lo mejor para establecer el equilibrio. Esperamos que eso ocurra.

Como exfiscal de la Nación, ¿qué opina de la norma que modifica los términos de la colaboración eficaz y que dispone que los fiscales solo tendrán cuatro meses para llevar adelante la aprobación de esta herramienta?

Una norma puede ser buena y convertirse en mala si hay malos aplicadores de la norma; si el operador de justicia es de nivel de profesional alto, cualquier norma le es útil y válida para trabajar. Habrá que revisarla más detenidamente, y si no es correcta, se harán los ajustes necesarios.

¿Cómo observa la actuación del Ministerio Público en el caso de Los Dinámicos del Centro, una organización criminal sobre la que se tenía que realizar una intervención que se aplazó por consideraciones políticas?

Eso no lo entiendo porque el proceso electoral es una cosa y la investigación fiscal es otra. Son situaciones que caminan paralelamente. Si usted tiene el dato en un momento determinado, tiene que actuar porque mañana puede ser tarde; es lo que debe ver el fiscal, oportunidad para evitar que desaparezcan los elementos indiciarios.

¿Le preocupa la condescendencia fiscal con una organización criminal que tiene vínculos con el partido que asumirá el gobierno?

Si lo que dicen los medios es cierto, indudablemente que preocupa, y debe preocupar más al interior de la institución porque está de por medio su credibilidad. Ese es un tema que deben analizar las altas autoridades y el propio fiscal involucrado en el caso para corregir y aclarar, y que analicen los efectos de su decisión.

¿El factor Vladimir Cerrón es un elemento distorsionador en la relación entre Ejecutivo y oposición?

Ese es un tema interno de Perú Libre y del propio presidente, porque el señor Cerrón no es parte del Congreso. No sé la fuerza de dirección o manejo que tenga al interior de Perú Libre, pero cualquier decisión que ellos adopten y que tenga que ver con nosotros o con nuestra función será analizada a la luz de nuestro ordenamiento legal (…) así que cualquier influencia que pueda tener Cerrón, tal vez en el Ejecutivo, será responsabilidad de los ministros, eso dice la Constitución, y del propio presidente.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo jurará de manera simbólica en la Pampa de Ayacucho el 29 de julio

Aeropuerto de Chinchero: MTC adjudicó ejecución y supervisión de obras principales

Violeta Bermúdez: “Muchos que se llaman políticos usan el insulto y la mentira como forma de comunicación”