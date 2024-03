El analista político del Centro Wiñaq, Franco Olcese, reflexiona sobre lo que podría ocurrir en la sesión parlamentaria del 3 de abril, en la que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, solicitará el voto de investidura del Congreso.

¿Cree que le darán el voto de confianza?

Es muy difícil que vaya a cometer muchos errores el premier Adrianzén para que no le den el voto de confianza. Creo que estas visitas y reuniones con las bancadas son más de validación, son de actualización de los acuerdos que puedan tener. Cuando el primer ministro cambia, pero no cambia el resto del Consejo de Ministros, el mensaje es que todo siga igual. Es probable que no haya mucho problema para conseguir los votos necesarios para tener la aprobación del Parlamento.

En los últimos meses, ha habido una afinidad entre Ejecutivo y Congreso. ¿Eso seguirá con Adrianzén?

No creo que peligre el voto de confianza. Tendrían que aparecer errores del propio Adrianzén o escalar la crisis de los Rolex mucho más de lo que está ahora. Creo que en vez de afinidad, más bien ha sido una relación sin agresiones. No se veía un juego en pared tan fuerte, pero sí había poca hostilidad entre los dos poderes del Estado.

¿Que no se haya cambiado ministros, no hace dudar sobre si recibirá Adrianzén la confianza?

Creo que va a canalizar más bien hacia el ministro del Interior o hacia el ministro determinado en específico. En el caso de Interior, no se ve una mejora, un cambio significativo en el manejo de la estrategia contra la inseguridad ciudadana. Desde la bicameralidad, el enfoque de los congresistas tiene que haber cambiado. Ya no ven el final de su carrera parlamentaria en 2026. Ahora ven que pueden mantenerse en el Congreso, eso hace que sea más importante para los congresistas desmarcarse de un gobierno impopular. Quizá en poco tiempo empecemos a ver una hostilidad más clara.

¿Cómo evalúa la labor de los ministros?

No creo que haya que hacer una renovación política a nivel de los ministros, salvo que haya otro mejor, que no me parece tan claro. Este gobierno ha tenido problemas para conseguir reemplazos.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.