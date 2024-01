Francisco Tudela, excanciller y analista internacional, califica de “inteligente” la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de acudir al derecho internacional al recurrir a la figura del Conflicto Armado Interno.

¿Por qué se ha desencadenado esta crisis en Ecuador?

La confluencia del terrorismo político y organizaciones criminales se ha dado desde el siglo pasado. Es decir, que las organizaciones terroristas políticas como se conocieron han devenido en organizaciones criminales y han sido la matriz por la cual otras organizaciones criminales se han organizado. En Ecuador no hay política, solo crimen organizado. Al Ecuador se le calificó como un narcoestado, nosotros (Perú) no estamos lejos de eso, porque la extensión de los cultivos de hoja de coca ha crecido. Todo esto ha ido desarrollándose en Ecuador por una cobardía estatal, por temor a acusaciones de violación de derechos humanos.

¿Qué debería hacer Ecuador?

Para el derecho internacional la definición del terrorismo no es política, es penal. El terrorismo es la intimidación o coacción de poblaciones o gobiernos a través de la amenaza o la perpetración de muertes y daños graves como la toma de rehenes. En esta definición no hay ningún carácter político.

¿Por qué Ecuador recurre a una figura del derecho internacional como es el Conflicto Armado Interno?

También se pudo hacer con el marco legal que ya tienen, pero imagino que ha recurrido a la figura internacional para darle más fuerza. Estas definiciones que acabo de expresar son las definiciones que son parte del derecho internacional. De tal manera, que esta invocación se ha hecho con la intención inteligente de neutralizar a los seudodefensores de derechos humanos que bien podrían estar valiéndose de las organizaciones terroristas para encubrir sus acciones. Por eso creo que para evitar esto, el gobierno de Ecuador ha puesto el parche antes de la herida. Le va a permitir a Ecuador restringir ciertos derechos.

¿Hay riesgo que la Convención de Ginebra proteja a terroristas?

La Convención se hizo para la prevención del terrorismo y su castigo; el terrorismo se basa en actos criminales contra un Estado o contra un grupo de personas o la población en general. Queda claro que lo que enfrentamos es terrorismo y que la criminalidad organizada es terrorismo. Los terroristas u organizaciones criminales no podrían acudir a esta Convención, porque esta busca proteger a las víctimas de la guerra, no a aquellos que violan las leyes; no se ataca a civiles, no se toman rehenes.

¿Qué podríamos hacer desde el Perú ?

El Perú debe comprender que no es que los criminales no hayan llegado a los niveles de Ecuador, son las organizaciones peruanas las que tienen el arsenal de guerra. Ecuador es una inspiración para las organizaciones criminales. Gobernar es prevenir y prevenir es combatir, deben movilizarse a las FF.AA en el combate a estas organizaciones en los mismos términos que se hizo en los 80 y 90. El mal ejemplo ya está dado, no falta mucho tiempo. La advertencia está escrita en la pared para el Perú.

