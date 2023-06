El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina es un especialista en la lucha contra el crimen organizado. Ahora tiene una función adicional en el Ministerio Público. En Perú21TV cuenta sobre el trabajo que viene realizando.

¿Cuáles es la nueva función que tiene en el Ministerio Público?

Antes existía la fiscalía de terrorismo y derechos humanos. La señora fiscal de la Nación, en una atinada decisión, dispuso que se divida esta fiscalía en una especializada en terrorismo y una nueva para investigar violaciones a los derechos humanos. Ahora me encargo también de coordinar la fiscalía de terrorismo. Mi función es que todos los fiscales tengan un aparato logístico, mejor tecnología y una mayor coordinación con la Policía. Es una función administrativa.

Algunos policías especializados refieren que en la Fiscalía y el Poder Judicial aún no entienden cómo han evolucionado los delitos de terrorismo. ¿Es así?

Recordemos que el tipo penal de terrorismo se dio en la década de los 80, 90, cuando enfrentamos ese fenómeno criminal contra Sendero Luminoso y el MRTA. Todos los actos terroristas tenían la finalidad de derrocar al gobierno democrático. Esa parte es la que ha traído muchas dificultades ahora, porque lo que debemos entender es que el fenómeno delincuencial de terrorismo ha evolucionado totalmente. Estamos frente a otra forma de terrorismo donde hay personas que se aprovechan de la protesta social para infiltrarse en estos justos reclamos y hacer actos violentos que pueden ser vandalismo o terrorismo. Entonces, yo creo que el tipo penal tiene que ser aclarado.

¿Tomar un aeropuerto o una comisaría es terrorismo?

El derecho internacional y las convenciones internacionales han establecido que cualquier intento de tomar aeropuertos es un acto terrorista. Tomar una comisaría, si es que esta toma no tiene por finalidad derrocar al gobierno democrático, obviamente no es un acto terrorista, es un delito de vandalismo. Entonces, se tiene que actualizar la norma de terrorismo y en ese trabajo estamos conjuntamente con la Policía.

Otro fenómeno criminal es el tráfico ilícito de drogas. Desde 2012, Sunat adquirió un poder grande para enfrentar el narcotráfico mediante el control de insumos químicos. ¿Cómo se ha venido haciendo este trabajo?

Esa norma tiene que ser derogada. La Sunat no está en capacidad de fiscalizar y controlar insumos químicos. Antes de 2012 esta función de fiscalización y control estaba a cargo de la Policía y de la Fiscalía. Los fiscales conjuntamente con la Dirandro concurríamos a todas las empresas a hacer actos de verificación y control de cómo estaban utilizando sus insumos químicos fiscalizados y ahí podíamos detectar si es que había algún desvío ilícito hacia el narcotráfico, eso no ocurre ahora. Los fiscales prácticamente no tenemos ninguna participación en el trabajo de la Sunat.

Entiendo que los fiscales deben esperar que Sunat los llame.

La Sunat, obviamente, tiene técnicos especialistas en recaudación, pero no son investigadores, no son pesquisas. El pesquisa, el policía con experiencia, se da cuenta cómo están desviando los insumos o si la información que nos está brindando la empresa es incorrecta. Antes de 2012 teníamos muchos operativos y muchos casos de delitos de desvío de insumos químicos. Después de 2012, prácticamente, el control de insumos químicos o el descubrimiento de desvíos ilegales por parte de la Policía es totalmente nulo. Entonces, creo que lo que ha dicho el ministro (del Interior), es correcto. Creo que el Gobierno y el Poder Legislativo deben entregarle nuevamente a la Policía y a los fiscales esta labor porque es de investigación.

Y como autoridades, ¿le han pedido una explicación a Sunat?

Por más voluntad que ellos tengan, no están preparados para investigar. Recuerde que sin insumos no hay droga, entonces, ¿cómo llegan los insumos al Vraem? ¿Cómo llegan insumos si es que hay una buena fiscalización? Tenemos cientos de miles de laboratorios en el Vraem, entonces algo estamos haciendo mal para que los insumos se nos estén escapando y nadie asuma la responsabilidad.

¿Qué pasa con El tren de Aragua? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos?

Esta organización criminal se origina en Venezuela hace diez años. El tren de Aragua está metido en el tema de trata de personas, por ejemplo, en Lima, dominan Risso en Lince, Quilca en el Centro de Lima. Ellos compran el mercado, en Lima norte ubican al que domina la prostitución clandestina y le compran el negocio. Otra línea delictiva es el crédito ‘gota a gota’ que se lo compraron a delincuentes colombianos. Y también tienen el mercado de la extorsión. Son tres líneas delictivas que responden a los líderes que están en Venezuela. En el Perú solo operan los representantes. Estamos frente a la criminalidad organizada moderna, ya no tiene nacionalidad. Es el mercado el que determina qué delitos van a cometer.

Con todo esto, ¿usted cree que el Perú necesita un Bukele?

No estamos en ese nivel. Lo que pasó en El Salvador es que los Maras Salvatruchas tenían poder y llegaron a hacer acuerdos con el Gobierno. Creo que el Perú no tiene ese grado de delincuencia, gracias a Dios, todavía. Entonces, no necesitamos un Bukele, necesitamos políticas serias.

TENGA EN CUENTA

Según Chávez Cotrina, actualmente existe un déficit de 3,500 fiscales. Señaló que un grave problema es la carencia de peritos en todas las especialidades por las faltas de recursos económicos.

Añadió que todos los contratos que tiene la FPF tienen cláusulas de confidencialidad.