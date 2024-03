El juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley ordenó el allanamiento a dos inmuebles del expresidente de la República Martín Vizcarra, como parte de las acciones del caso “Los Intocables de la Corrupción”, donde es sindicado como cabecilla de una organización criminal que cobraba coimas para adjudicar coimas a determinadas empresas. El abogado penalista Fernando Silva comenta la importancia y resultados que podría obtener la Fiscalía con estas acciones.

¿Qué implica el allanamiento?

Es una medida cautelar solicitada por el fiscal en atención a unos requerimientos. El principal de ellos es por el grave riesgo que existe de que se pierdan elementos de prueba de la investigación. Si el juez considera que corre peligro de eliminarse estos elementos, lo autoriza.

¿La medida fue tardía?

El expresidente Vizcarra viene siendo investigado por otras causas, entonces no pequemos de inocentes en pensar que no ha tomado las medidas de seguridad para sacar las cosas. De hecho, consideraría que la medida probablemente no traiga ningún resultado. Sin embargo, no podemos desmerecer el trabajo de la Fiscalía porque empezó el 20 de febrero. En este caso, Vizcarra ya tiene expertise en procesos penales. Ha entregado su pasaporte, pide permisos, y está tratando de manejar su proceso. La medida puede ser tardía y no tener frutos, pero es una medida, desde el punto de vista fiscal, necesaria.

¿Ninguno de los elementos incautados pueden incriminarlo?

También se han incautado elementos electrónicos. El teléfono podría tener algún tipo de evidencia. Habría que ver cuán eficiente fue cuando se hagan los deslacrados.

¿Por qué Vizcarra dijo que él solicitó el allanamiento, lo que fue desmentido por Fiscalía?

El señor Vizcarra es un político que quiere llegar al poder nuevamente. Con lo cual, su forma de comunicar las cosas siempre es una forma de desinformar, es decir comunica las cosas de manera sesgada. Lo bueno es que la Fiscalía lo ha aclarado, porque uno lo ve cambiado, en camisa, como si estuviera esperando a la Fiscalía, cuando no ha sido así, fue una sorpresa para él y hay colaboradores que lo sindican y que han entregado incluso dinero en efectivo.

Otros expresidentes terminaron en prisión preventiva. ¿Por qué no ocurre con Vizcarra?

La prisión preventiva es una medida cautelar, no es un adelanto de pena. Y como tal, responde a ciertos requisitos. En el caso de Vizcarra se cumple la vinculación de un hecho criminal en calidad de autor. Pruebas, hay. Pero la prisión preventiva requiere que exista un peligro de la actividad probatoria y de que se vaya a fugar. Y para demostrar eso la Fiscalía la tiene difícil.

