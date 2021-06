El último lunes, un canal de televisión nacional difundió la grabación de una llamada en la que participó Edwar Quiroga, un seguidor de Pedro Castillo y allegado a Vladimir Cerrón, que encabeza el movimiento islámico Inkarri Islam, instalado en Apurímac. En el audio, Quiroga asegura que tomará acciones violentas si el JNE falla en contra de Perú Libre. Fernando Lucena, quien estaba al otro lado del teléfono cuando Quiroga hizo estas declaraciones, cuenta los detalles de este personaje.

¿Quién es Edwar Quiroga y cómo llega a contactarlo?

Quiroga es una fuente, yo lo contacto en abril del 2021 con la intención de sacar a la luz lo que me había contado, pero no se lo digo abiertamente. En 2018 me había afirmado que Cerrón era “un miembro oculto de Sendero Luminoso”. Él tenía una línea directa con contactos de Sendero Luminoso en el Vraem y me ayudó a llegar a ellos. Luego la confianza aumentó y comenzó a contarme cosas de Vladimir Cerrón, quien hasta ese momento para mí era solo el gobernador corrupto de Junín. Quiroga me cuenta de sus vínculos con Sendero.

¿Cuál es el interés de Quiroga en la segunda vuelta?

Ante la posibilidad de que el partido de Cerrón llegue al poder, lo contacto de nuevo y le digo ‘quiero sacar a la luz lo que me había contado’. El fujimorismo ha estado asociado a la corrupción, pero no hay punto de comparación con Cerrón, que según Quiroga no solo tiene tratos con Sendero del Vraem, sino que los estafa. ¿Quién se atreve a estafar a esa gente?

Periodista Fernando Lucena.

¿Se tiene alguna evidencia de las estafas y acuerdos entre Cerrón y Sendero?

En audios, Quiroga me cuenta que le debe dos millones de soles a la ‘camarada Vilma’, y también en una entrevista con el almirante Cueto, este relata la ruta de abastecimiento de Cerrón en el Vraem. También hay declaraciones en este sentido por parte Sacha Villarroel y del señor Repetto, vocero de los Etnocaceristas.

Quiroga le menciona el supuesto fraude electoral. ¿Cómo salió el tema y por qué el interés en ello?

El 16 de mayo de este año, después que Quiroga vuelve de Bolivia y pretendió traer a David Choquehuanca y a Evo Morales al cuarto encuentro de pueblos indígenas originarios que se iba a realizar en Cusco. La Fiscalía de Puno no los dejó ingresar por el riesgo de aglomeraciones. Ese día (Quiroga) me dijo que los fujimoristas harían un fraude impugnando las actas de las mesas donde Castillo tuviera más votos.

Pero, finalmente, ambos impugnaron actas...

Tengo entendido que las impugnaciones de Fuerza Popular vienen después, a consecuencia de las impugnaciones de Perú Libre. El 1 de junio nos reunimos en Barranco para una pequeña entrevista y me dijo que igual iban a ganar. El 7 de junio, después de las elecciones, le pregunté qué había pasado, porque parecía que habían ganado y me dijo: “Nos adelantamos a los fujimoristas, hablé con Pedro Castillo y con los personeros de Perú Libre”.

¿Quiroga habría aplicado la estrategia que en un inicio le dijo que era de los fujimoristas?

Lo curioso es que se cumplen dos estrategias identificadas en un reporte de la OEA sobre los indicios del fraude en Bolivia en las elecciones de 2019. No me extrañaría que Quiroga haya vuelto de Bolivia con todo lo aprendido y se lo haya comentado a Castillo. Una prueba de eso no habrá, porque Castillo no lo va a admitir públicamente; lo que se tienen son una suma de indicios.

Entonces, ¿qué está buscando Quiroga?

Que exista un margen tan estrecho en los votos como para invocar al conflicto social, porque siente que tiene poder para convocar a levantar las armas. Muchos en esa facción de la izquierda piensan igual.

TENGA EN CUENTA

“ Si es a favor de Keiko (Fujimori) , allí sí rápidamente me muevo; estoy esperando y la gente está lista allí. Va a ser muy violento ”, señaló Quiroga en la llamada difundida.

”, señaló Quiroga en la llamada difundida. Fernando Lucena es un periodista peruano que radica en Londres, Inglaterra. Ha trabajado con cadenas internacionales como Al Jazeera, BBC, Channel 4, Press TV y Sky.

Edwar Quiroga ha protagonizado violentas protestas en contra de la minería.

VIDEO RECOMENDADO

Congresistas presentan nueva moción de censura contra Mesa Directiva