El exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz dijo que la reforma constitucional aprobada por el Congreso que elimina a los movimientos regionales atenta contra la pluralidad y la libertad. “Esto va a generar una reacción de protesta violenta”, afirmó en Perú21TV donde, además, confirmó su incorporación al Partido Popular Cristiano (PPC) como un militante y no con miras a una candidatura presidencial, aseguró.

¿Qué repercusión tendrá esta reforma?

Esa medida atenta contra la pluralidad, la libertad en un régimen democrático. Hay muchos movimientos regionales muy corruptos que han copado casi todos los espacios políticos en las regiones, pero lo mismo pasa con los partidos nacionales. Creo que se pretende corregir la corrupción en el Estado de una manera arbitraria eliminando a los movimientos regionales. Esto va a generar una reacción de protesta violenta porque muchos de los afectados son muy violentos porque son muy corruptos; lo contradictorio es que un Congreso muy corrupto también es el que impide que estos movimientos puedan prosperar.

En el Congreso alegan que los movimientos no tenían las mismas obligaciones que los partidos. ¿No hubiera sido mejor aplicarles las mismas normas?

Hubiera sido más justo. Ahora, a nivel de partidos tampoco se cumple, hay allí mucho financiamiento del narcotráfico, minería ilegal, de economía ilegal. Entonces, es difícil gobernar cuando no se puede demostrar ejemplos de transparencia, de integridad. Esto es un problemón porque la instancia que está eliminando las posibilidades de los movimientos regionales es muy mediocre, muy corrupta también.

También se ha aprobado la reelección de las autoridades ediles y regionales.

Yo estoy a favor de la reelección, eso es justicia y premia a las buenas autoridades. El problema es que la política peruana es muy corrupta y para muestra un botón: Wilfredo Oscorima ha sido tres veces gobernador. ¿Acaso los ayacuchanos quieren gente corrupta? No, pero hay trampas en el sistema de justicia que permiten adulterar actas, comprar votos...

En el Congreso siguen dilatando el debate del dictamen que impide a los sentenciados por terrorismo, asesinato y otros postular a la Presidencia.

Es evidente que hay partidos, que no son pocos, que tienen como potenciales candidatos a sentenciados por corrupción, narcotráfico, terrorismo y están haciendo todo lo posible para que no prospere esta iniciativa. Ellos están en el poder, en consecuencia es muy poco probable que esta norma prospere porque son los más perjudicados.

Sabía que

“Mi inscripción en el PPC es para no congelarme, como diría Jorge Basadre refiriéndose a los peruanos que no quieren comprarse el pleito y no quieren molestarse en servir al país desde el Estado”, indicó.

“Hemos conversado con el PPC, Avanza País y otros partidos para constituir una alianza democrática. Me parece una falta de respeto tener veintitantos candidatos”, acotó.

