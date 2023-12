El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, lamenta las descoordinaciones de las instituciones que imparten justicia, lo cual perjudica claramente la acción policial en casos de transversal relevancia para el país.

¿Por qué ocurren estas descoordinaciones?

De acuerdo a la Constitución, el titular de la acción penal es el Ministerio Público (MP). La Policía tiene que apoyar la acción fiscal. El problema está ahí, porque en este momento la Policía interviene, presenta un informe, y la Fiscalía, con eso, se dirige al juez para solicitar detención preventiva, pero, como vemos, en el caso de Barrio Chino hay 18 policías heridos pero, al parecer, dentro del aspecto documentario, no se demuestra que los sindicados han participado en este tipo de acción.

Según indicó el jefe del frente policial de Ica, sí hubo registros fílmicos de los propios detenidos que los incriminaban como parte de las protestas violentas. Entonces, ¿por qué se los liberó?

Es el juez el que está indicando que no se procede a la detención preliminar por falta de medios probatorios. Cabe la posibilidad que se hayan encontrado los videos en los celulares pero no se ha hecho una prueba de análisis. A mí me parece que no hay una coordinación directa y ejecutiva entre el MP y la Policía. Esto debe cambiar. El famoso Conapoc (Consejo Nacional de Política Criminal), que integra a varias entidades, es el organismo que debe servir para tener una coordinación. ¿Por qué no cumple su función?

Se presentará una queja ante el MP por la liberación de los revoltosos. ¿Es el camino correcto?

De acuerdo a ley, el jefe regional de Ica va a recurrir en queja por medio de la Procuraduría. Yo pienso que si no ha habido un buen procedimiento, está muy bien. Mi recomendación es que usen el Conapoc y se pongan de acuerdo. Que se capacite tanto a fiscales como a policías de investigación criminal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.