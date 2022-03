Carlos Paredes Lanatta es economista y expresidente de Petroperú. En medio de la crisis que atraviesa esta compañía petrolera, conversó con este medio y advirtió en Perú21TV que “la salida de Hugo Chávez Arévalo (de la gerencia general) es parte de la solución a la crisis” de la institución, pero afirmó que “el directorio debe ser removido” por ser responsable de la actual crisis que atraviesa la compañía petrolera.

¿Después de Chávez cómo queda Petroperú?

La empresa está muy debilitada por los escándalos producidos en los últimos meses. La espada que definió la salida de Hugo Chávez en Petroperú fue el incremento de la percepción de riesgo que tiene en el mercado, es decir, la baja calificación de su deuda; los papeles de Petroperú pasaron de tener grado de inversión a ser bonos especulativos o bonos basura, resultado de una mala gestión financiera.

¿Qué tan grave es la crisis?

No creo que entre en quiebra, a nadie le conviene que esto suceda. Por ello se requiere una rectificación en la actual gestión de la empresa, un nuevo equipo gerencial que pueda transmitirle seguridad y transparencia al mercado. No estamos al borde de un colapso de la empresa más grande del país. Lo que te causa una baja calificación al endeudarte es que vas a pagar una mayor tasa de interés. Hablando con los acreedores, con las calificadoras de riesgo, lo cual no hizo la anterior gestión, se podría sobrellevar.

¿Y quiénes son los responsables de este colapso?

Sin duda alguna, es el directorio. Si bien la salida de Hugo Chávez es parte de la solución, debe ser acompañada por la remoción del directorio, y el remplazo de la gerencia no calificada. Si la empresa queda en manos de la misma gente que le ha llevado a esta situación, no hay esperanza de que haya mejoras en el corto plazo.

¿Cómo debería recomponerse el directorio en Petroperú? ¿Cuál debería ser el perfil de los profesionales que ingresen?

Hay fuertes enfrentamientos en la Junta General de Accionistas, donde el Ministerio de Energía y Minas tiene tres de los cinco puestos en la Junta General de Accionistas y se enfrenta al Ministerio de Economía y Finanzas a través de comunicados públicos, algo que jamás en mi vida había visto; los ministros no se hablan a través de periodicazos. Mientras autoridades del Minem continúen teniendo el control del directorio, no será diferente al que tuvimos; no soy muy optimista si esto no cambia. Honestidad, experiencia gerencial, conocimiento en el negocio e independencia, es lo que se necesita en la empresa.

El titular del Minem se fue contra el MEF por mantener a un gerente como Chávez. ¿Cuál es su opinión?

El ministro de Economía, Oscar Graham, ha salvado la situación, ha sido muy valiente y firme al no caer ante la presión del Ministerio de Energía y Minas y del ala radical del Gobierno. El enfrentamiento entre el Minen y el MEF es porque cada uno pone énfasis en dos temas diferentes, Economía y Finanzas pone énfasis en la transparencia, eficiencia, reducir el déficit de la empresa, de la calificación de los bonos de la deuda peruana, de reducir las tasas de interés que tenemos que pagar; las preocupaciones del Minem parecen ser controlar y copar más instituciones del Estado. Que un ministro de Energía y Minas le tratase de enmendar la plana, de manera absurda, al ministro de Economía y Finanzas y que, además, se oponga a la Contraloría General de la República, es algo nunca visto.

Para frenar este copamiento, ¿el titular del Minem debería ser retirado?

Lo hecho por el ministro Palacios lo descalifica totalmente para seguir al frente del sector más importante del país; no necesitamos que los ministros sean los causantes de más incertidumbre. Los errores son muy grandes; debería dar un paso al costado en beneficio del país.

Panorama ha denunciado que Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, no distribuye biodiésel a Petroperú desde febrero. ¿Quién es el responsable?

Sé que desde mediados de la semana pasada existe una norma que aprueba el Minem que dispone que ya no se debe consumir biodiésel por un mes, y esto permitiría que el proveedor no cumpla su compromiso y no esté sujeto a las penalidades del contrato. Lo que vemos es gente muy poderosa fuera del Gobierno, que tiene las posibilidades de hacer que se modifiquen las normas, los procedimientos bajo los cuales se hacen las contrataciones en Petroperú. El problema nuevamente apunta al Minem, quien es el que dio esa norma. Los indicios son muy extraños.

¿Qué le parece extraño?

La demanda (de biodiésel) existía, la necesidad existía; lo que se modificó fueron los procedimientos en Petroperú para la adquisición del biodiésel, pero una vez adjudicado el contrato, que está siendo investigado por la Contraloría, y que llevó a que el señor Chávez tenga un impedimento de salida del país, que después de todo eso ahora no se cumpla con el contrato, y que se apruebe una norma sectorial, que diga: por un mes no hay que cumplir con esto, es realmente extraño.

Chávez Arévalo le ha echado la culpa al contralor por generar pánico financiero. ¿Es cierto que la Contraloría es responsable?

De ninguna manera, el problema no fue la Contraloría, el problema fue Petroperú. Para que una empresa auditora de talla mundial como PricewaterhouseCoopers le diga a la empresa más grande del país (Petroperú) ‘no, gracias, no te quiero auditar’, ¿qué será lo que han visto?, ¿cuál es el riesgo reputacional que enfrenta? Eso refleja la forma cómo se manejaban las cosas en Petroperú.

Pedro Castillo ha protegido por mucho tiempo a este funcionario. ¿No es el gran responsable?

Castillo, para perjudicar menos al Perú, debería tratar de gobernar el país con gente idónea, honesta, capaz. Se necesita transparencia en Petroperú, un mea culpa, un cambio de directorio y respeto a los trabajadores, lo cual no se da en este momento. Hago votos para que toda la comunidad de Petroperú pueda salir adelante.

Tenga en cuenta

-Carlos Paredes Lanatta es economista de la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría en Economía Internacional y Desarrollo, y un doctorado en Economía en la Universidad de Yale (EE.UU.). Ha sido profesor de la Pacífico Business School y de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental.

-Paredes fue presidente del directorio de Petroperú entre 2019 y 2020. También ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, director ejecutivo de Grade, asesor del Ministerio de Coordinación y Planeamiento de Venezuela, e investigador asociado de la Brookings Institution (EE.UU.).