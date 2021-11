El último lunes, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó el segundo informe del año sobre la libertad de expresión en el Perú ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El comisionado para estos temas, Carlos Jornet, conversó con Perú21 y analizó las conclusiones expuestas, así como el comportamiento del gobierno de Pedro Castillo hacia la población y los medios de comunicación.

El informe del CPP señala que el gobierno es el principal agresor de la prensa y que, además, limita el acceso a información pública. ¿Cómo recibe la SIP esto?

Con mucha preocupación y dedicación seguimos la realidad de Perú desde antes del complejo proceso electoral. A partir del nuevo gobierno, se acentuaron algunas señales preocupantes para la libertad de expresión en el país y creemos que el gobierno debe dar una señal clara de que va a garantizar el trabajo de la prensa y el acceso a información a la ciudadanía, porque todo eso compone a una democracia.

Castillo no firma las declaraciones de Salta y Chapultepec, ¿qué significa esto?

La SIP fue una de las que convocó al presidente a firmar estos compromisos. También lo hice personalmente en declaraciones a medios peruanos, pero hasta ahora el presidente no da ese paso. Si bien tienen un valor simbólico sobre los principios de libertad de expresión, creo que cualquiera de los países de la región debería suscribirlos sin problema porque son principios generales y totalmente necesarios para un debate plural.

¿Cuáles son las preocupaciones de la SIP sobre Perú?

Libertad de expresión no es solo por decir lo que se piensa sino hacerlo sin sufrir represalias y en Perú, muchos periodistas han venido recibiendo ataques y estigmatizaciones de funcionarios públicos. El gobierno debe dar garantías de que aquel que piense distinto, no será castigado por eso. Nos preocupa que muchas de las víctimas son periodistas mujeres, lo cual abre un sesgo de género y que también se debe dar garantías de que no se va a perseguir penalmente al periodista que cuestione a un funcionario, ni que se va a intentar controlar los contenidos periodísticos, como planteaba la iniciativa del legislador Abel Reyes (PL).

¿Cómo se ve Perú frente a otros países de la región, respecto a las libertades de prensa y de expresión?

Sin duda hay países que están en una situación mucho más crítica. Si uno mira la realidad de Nicaragua, donde habrá a una elección el domingo 7 de noviembre, la mayoría de los que quisieron postularse para disputar el poder a Daniel Ortega fueron encarcelados, sometidos a procesos con causas inventadas y se persigue gravemente a los periodistas. Es una situación dramática dentro de lo que llamamos el Triángulo de las Bermudas donde naufraga la libertad de expresión, compuesto por Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hay otros países que están por caer en esa deriva autocrática, ojalá no sea el caso de Perú.

¿Cómo saber si un país está yendo hacia este Triángulo de las Bermudas?

Se comienza hablando de la prensa como enemigo del pueblo, se descalifica a medios y a periodistas. Primero se la toman con algún medio en particular, luego se avanza a descalificar a todo aquel que se atreve a cuestionar al poder, porque el poder es ‘la patria’. Es un molde que hemos visto en Cuba, Venezuela y otros.

Eso sucede en Perú y, además, el presidente viene denunciando ante la población una supuesta vacancia en su contra, la cual no ha sido presentada...

Es que esa es la práctica de los gobiernos populistas. “Nosotros somos el pueblo, la patria, y todo aquel que critica es la antipatria”. Buscan defender intereses de pequeños grupos de poder y abrir la brecha entre la ciudadanía y la oposición, cuando paradójicamente, por el otro lado, les cercena el acceso a la información pública. Esos discursos atractivos de ser los salvadores, los defensores, en realidad son un dulce para los oídos para poder perpetuarse en el poder.

¿Cuáles serían las recomendaciones para Perú?

Por un lado, estar muy alerta, no quedarse con iniciativas de ley que tienen títulos rimbombantes pero que lo que buscan es censurar las críticas; confiar en los organismos internacionales; mantener el compromiso ciudadano y de trabajo como prensa, es fundamental para vivir en libertad.

DATOS

Carlos Jornet es abogado, licenciado en Ciencias de la Información (Universidad Nacional de Córdoba), magíster en Dirección de Empresas (Universidad Católica de Córdoba) y graduado del Program for Management Development (ESADE, Barcelona, España).

“Ojalá que el gobierno comprenda esta realidad y termine firmando las declaraciones de Salta y de Chapultepec”, dijo Jornet.

Entérese más en Perú21TV.

VIDEO RECOMENDADO