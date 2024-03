El 13 de marzo, el Congreso de la República decidió derogar el D. Leg 1607, que establecía candados necesarios para evitar que los mineros informales, cuyas licencias habían sido suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sigan operando ilegalmente en concesiones de empresas mineras, específicamente valiéndose de explosivos y municiones en socavones.

El dispositivo facultaba a la Policía a intervenir a los mineros que incurrían en tenencia ilegal de explosivos y les ponía como fecha tope el 20 de marzo para que puedan formalizarse. Con el amplio aval del Congreso, podrán seguir extrayendo con total impunidad en operaciones mineras, sin control ambiental ni fiscalización policial, aumentando el riesgo de que siga campeando el crimen organizado, la extorsión, trata de personas y un largo etcétera de vicios que ninguna autoridad parece estar dispuesta a frenar. En ese contexto entrevistamos al expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez.

¿Qué implica la derogación del D.Leg. 1607?

Es una barbaridad, no tiene sentido que actúe así el Congreso y espero que el Ejecutivo observe la ley. Quiero precisar que ser un minero artesanal no significa ser un minero ilegal. Pero también debemos tener mucho cuidado porque la minería ilegal se está amparando en los mecanismos legales para seguir actividades muy ligadas al delito, como sicariato, extorsión, trata de personas, y es un elemento para lavar dinero del narcotráfico. Esto tiene que ver con el tema de seguridad, no es solo un tema minero.

¿Qué se debe hacer?

El Estado peruano tiene que fomentar la pequeña y la mediana minería. Esto se está manejando a la distancia por los congresistas que han sido pagados por la minería ilegal y hoy día están pasando sus leyes de cualquier manera. Lo que hay que hacer es ayudarlos a formalizarse. Existe la vía de la cesión, cuando alguien quiere explotar los derechos mineros de otro tiene que hacer un contrato y se paga una regalía. Así es como funciona la minería legal, pero acá los congresistas están diciendo que pueden entrar a la sala de tu casa y vender los muebles solo porque eres minero artesanal.

¿Es suficiente el plazo para formalizarse?

La actividad de formalización en el Perú data de hace 22 años. No nos hagamos el cuento que están atropellándolos. Quien no se formalizó en 22 años, no lo va a hacer ahora. Estamos hablando de 87 mil Reinfos entregados y 70 mil en abandono. Y de los 17 mil que quedan no se han formalizado más que unos pocos miles.

¿Los requisitos para formalizarse son los adecuados?

Para bailar tango se necesitan dos. Por un lado, tiene que haber un minero artesanal que tenga ganas de formalizarse y, por el otro, debe haber un Estado proactivo que los ayude a formalizarse. Nadie lo está haciendo.

¿Cómo evalúa la acción de la presidenta y el ministro?

Para que una tarea tenga éxito requiere liderazgo. La presidenta de la República tiene que actuar con liderazgo. Hay que tener cuidado porque hay mucho delincuente cubierto por estas actividades y hay que saber separar la paja del trigo.

