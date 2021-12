Habiendo sido congresista y ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce analiza la gestión e impulso de programas sociales por parte del gobierno, así como la coyuntura política, y adelanta que la clave para que las políticas sociales tengan un balance positivo radica en la transparencia y en evitar que sean manipulados por los funcionarios de turno con fines políticos.

¿Cómo observa el avance de la recuperación económica?

Después de haber pasado en 2021 por un año muy malo, lo peor de las últimas décadas, este año apuntaba a ser un buen año con casi todos los sectores recuperándose y esperábamos poder empatar con un próximo año igual o mejor. Lamentablemente, los hechos políticos en julio pusieron en atención a todo el mundo para ver cómo se iban a desenvolver las políticas públicas con el nuevo gobierno, y este no solo ha decepcionado bastante, sino que, sin temor a equivocarme, podemos calificarlo como la peor administración de nuestra historia republicana (…). Ahora no hay obra que se esté generando. El sector construcción se está paralizando porque la obra pública se ha ralentizado y las perspectivas para el próximo año, las más optimistas, dicen que no vamos a crecer.

Desde el año pasado se han desplegado y potenciado varios programas sociales. ¿Cómo calificaría el manejo de las políticas sociales desde el Ejecutivo?

Si en algo se puede caracterizar la actual administración, es en su falta de creatividad. Cuando ellos hablan de apoyar a las poblaciones vulnerables, la única palabra que se les viene a la cabeza es bono. El bono empezó a utilizarse en el gobierno de Toledo con estas transferencias condicionadas a que la gente lleve a sus hijos a vacunar o al colegio, ese es el programa Juntos, pero desde ahí no ha habido una evolución (…). Al gobierno actual solo se le ocurre tirar la plata, darle plata a la gente para que con eso esté tranquila. Hay gente que necesita esa ayuda, pero podríamos esforzarnos un poquito más y ver de qué manera podemos hacer algo un poco más creativo, sostenible.

¿Cómo evalúa la gestión de la señora Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social?

Es un poco igual que el gobierno. Me da la impresión de que la señora Dina Boluarte no quiere hacer mucho aspaviento, quiere pasar por debajo del radar en caso de cualquier sucesión, lo que la pondría a ella a cargo del país. Por lo tanto, ahorita no se arriesga, no sale mucho y, efectivamente, no vemos nada nuevo de la cartera de Inclusión Social, pero cualquier sucesión presidencial va a tener que pasar por ella.

Y en el caso de los programas de Mivivienda y Techo Propio, ¿cómo considera que se está avanzando con el despliegue de estos?

El sector vivienda es uno de los que más sufren cuando hay incertidumbre, inestabilidad macroeconómica, porque entre que un proyecto se concibe y se termina de vender, pasan de dos a tres años. ¿Entonces, qué pasa si no tenemos idea sobre cuánto estará el dólar dentro de tres años o a cómo estará el cemento y el ladrillo? Puedes correr el riesgo de no reponer esa inversión (…). El próximo año, de lejos, no va a ser un buen año para el sector inmobiliario y, en general, para el sector construcción.

¿Entonces tampoco lo será para las viviendas sociales?

No porque, de acuerdo con el modelo de vivienda social que desarrollamos 20 años atrás, y que se ha mantenido, es el privado el que arriesga su dinero para construirla y el Estado se limita a dar un bono y un crédito a largo plazo para que las familias puedan comprar. Al empresario le decimos: “Mira, por más que tengas miedo y haya inestabilidad política y económica, te obligo a que arriesgues tu dinero para construir las viviendas y ojalá puedas recuperar tu plata”. El empresario no va a arriesgar tanto. No va a haber un incremento como el que todos quisiéramos en materia de construcción de viviendas.

¿Cómo impulsar programas sociales para atender a los más vulnerables sin incurrir en el populismo?

El tema pasa por hacer programas de ayuda social sostenibles y transparentes, que no sean manipulables por el gobierno de turno. Como ejemplo, ¿usted quiere que le den un bono para un departamento en Mivivienda? No tiene que ir a ninguna entidad del Estado, postula al banco de su preferencia para el crédito Mivivienda, lo aprueban y ahí está el bono. Entonces no tiene que acercarse a una entidad del Estado ni deberle el favor a nadie. A eso se llama tener programas de ayuda social transparentes y que no son manipulables por nadie dentro del Estado.

Pedro Pablo Kuczynski está con detención domiciliaria sin tener una acusación. ¿Por qué cree que se mantiene en esta situación?

Porque lo que ha ocurrido con la Fiscalía es que tenía una hipótesis de trabajo que se le ha caído dos veces (…). Por lo tanto, levantarle la detención domiciliaria es lo mínimo que se debe hacer y que continúen las investigaciones. Y si le encuentran algún delito y se lo pueden probar, pues se le castigará en ese momento, pero no se puede castigar a la gente desde que hay una sospecha, y después cuando salga libre, inocente, decir: “Uy, disculpe, lo tuve tres años preso, le quité todas sus propiedades, pero bueno, mil disculpas, me equivoqué”. Así no funciona la justicia en una democracia.

Hace unos días el señor Cerrón dejó entrever que podría haber un cambio de ministros. ¿Cree que él podría estar teniendo nuevamente conocimiento sobre las próximas movidas en el Ejecutivo?

Si ese fuera el caso, el presidente Pedro Castillo cada vez estaría ganando más razones para ser vacado. A mí me da la impresión de que Castillo tiene que haber entendido que el camino por el que está yendo lo lleva indefectiblemente a dejar el cargo de presidente de la República. Si continúa con esto de la Asamblea Constituyente, si continúa con esto de estar aliado con grupos cuyo líder ha sido sentenciado por corrupción y cuyos integrantes están todos fugados, perseguidos por la justicia, no va a llegar lejos.

DATOS

Carlos Bruce es economista de la Universidad de Lima y ha sido ministro de Vivienda y congresista de la República. Además, es empresario del rubro gastronómico y columnista de Perú21.

“Si el presidente no ha hecho nada indebido (por el caso Petroperú), debería abrir las puertas de Palacio, de la oficina del secretario de la Presidencia e inclusive de la suya, para que sean revisadas por la Fiscalía de manera oportuna”.