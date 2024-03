Este jueves 14 de marzo, el pleno del Congreso interpelará al ministro del Interior, Víctor Torres, en lo que podría ser un primer paso para obligar su salida del gabinete ministerial, ante la inacción de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Carlos Basombrío, extitular de esa cartera, sociólogo y analista político, vislumbra en Perú21TV un panorama complicado para Torres, cuestionado desde hace varios meses por múltiples temas pero, sobre todo, por los niveles de inseguridad que afectan a la ciudadanía a diario.

¿La interpelación es un preludio para la censura?

Me da la impresión que sí. Hay tres ministros interpelados, me parece que los otros dos es por cumplir el formalismo del Congreso para mostrarse fiscalizador con el Gobierno, porque nadie quiere estar muy cercano a un Gobierno con tan baja aprobación. Pero en el caso del ministro Torres me parece que su situación es bastante más complicada. En términos generales, hay un ánimo del Congreso de censurarlo, razones no le faltan. Está la crisis de seguridad pero, además, también enfrenta la que se generó con el (ex) comandante general de la Policía, que terminó con su salida, cuestionando su legalidad, por un lado, y responsabilizándolo de decisiones tomadas por el Gobierno.

Se justifica la presión del Congreso, entonces…

Las motivaciones del Congreso no siempre son tan santas. Este es un tema muy grave para la gente y quieren mostrarse eficientes y fiscalizadores. Yo ahí solo me preguntaría cuánto ha hecho el Congreso para contribuir con legislación positiva para luchar contra el crimen organizado. Más bien ellos cargan con leyes que van en contra de eso, como la reducción de la eficacia en la colaboración eficaz. Ahora bien, me parece que el señor Torres debió presentar su carta de renuncia en los acontecimientos con el (ex) comandante general de la Policía. Me parece que el Gobierno no le ha pedido su renuncia para evitar cargar con la responsabilidad de haber cometido un error en su nombramiento. No está muy familiarizado con los problemas de seguridad del país por razones que ya conocemos todos.

¿Nunca debió ser nombrado? ¿No estaba capacitado?

Sí, en todo caso las circunstancias lo han desbordado, ha tenido declaraciones muy desafortunadas culpando a la prensa de resaltar los hechos de violencia que ocurren en el país como si eso no fuera un problema digno de atención periodística. Mi preocupación es ir un poquito más allá, creo que a quien nombren va a tener problemas parecidos si el Gobierno sigue pensando que hay soluciones inmediatas, rápidas, fáciles al problema del crimen organizado y la delincuencia y no es consciente de que hay que invertir en seguridad con los recursos bien fiscalizados, hay que fortalecer las unidades policiales, darle más atención. Si no se hace eso, el siguiente ministro no va a tener un destino muy diferente.

Torres no ha logrado capturar a Vladimir Cerrón. ¿Tan difícil es dar con él?

A mi me parece que el solo hecho de que el señor Cerrón se haya escapado alienta sospechas de que está protegido desde lo más alto del poder. Me parece tan irresponsable decir “hay organismos de inteligencia de otros países que lo están protegiendo”, porque si tienen esa información tendrían que haber tomado medidas enérgicas contra esos países. Yo creo que es una vergüenza que solo se explica porque tiene demasiado poder el señor Cerrón y la propia presidenta ha sido puesta allí, en esa lista (presidencial), por el señor Cerrón, entonces cabe la preocupación y la sospecha de quién lo está protegiendo y por qué razón.

El premier Adrianzén anunció diálogos con bancadas previo al voto de confianza. ¿Antes de debería cesar a Torres?

El Gobierno debería haberlo cambiado y no lo ha hecho para no admitir que cometieron un error en un nombramiento que no le resultó. Había gente mejor capacitada para ese cargo. En todo caso, si hubiera que cambiar ministros adicionales, creo que (sería) el de Salud, que no se ha ocupado por el decreto que asegura los medicamentos genéricos en las farmacias, generando un grave problema. Él es un candidato a ser cambiado, pero no creo que lo hagan; van a esperar a la confianza que se la va a dar el Congreso, no lo dudo, porque forma parte de un esquema de mantener una estabilidad que permita la consistencia del Congreso y el Ejecutivo, lo que se ha producido en el gobierno de la presidenta Boluarte.

