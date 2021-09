El denominado pensamiento Gonzalo fue la base ideológica de Sendero Luminoso para perpetrar masacres y asaltos violentos bajo el mando de Abimael Guzmán, quien falleció el último sábado. Beatriz Alva Hart conversó con este diario sobre las corrientes remanentes del grupo terrorista y las tareas de la sociedad y del gobierno para erradicarlas.

Beatriz Alva: “Deben cortar financiamiento del remanente de Sendero”

Sendero inició sus masacres en los 80. ¿Sabía Abimael Guzmán que iban a convertirse en una vertiente violenta?

Claro, el tema era llegar al poder a través de la lucha armada. Ellos estaban dispuestos a enfrentarse contra el Gobierno y contra quien no estuviera de acuerdo con el pensamiento Gonzalo. Tenían el objetivo de llegar al poder y se valieron de la indefensión de la población y del Estado ausente, para mostrarse como el Estado protector.

¿Se le puede considerar como estructura política?

En la Comisión de la Verdad lo advertimos y fuimos objeto de muchas críticas, y es que Sendero tiene una organización política; el hecho de que no sea un partido formalmente hablando no implica que no sea una organización política con una ideología muy bien sembrada en mucha gente. Sendero fue derrotado militarmente pero no ideológicamente; de hecho, el Movadef es su renacimiento y va a seguir intentando inscribirse como partido político porque tienen una estructura muy bien armada en el tiempo.

¿Qué se puede hacer para eliminar las facciones de Sendero Luminoso?

Acá entra el tema de la reconciliación. La reconciliación que plantea la Comisión de la Verdad implica una mirada inclusiva por parte del Estado hacia su población y eso no es otra cosa que desplegar políticas públicas para que los peruanos mejoren sus condiciones de vida y no necesariamente con bonos. Los programas sociales son importantes, pero no son sostenibles porque se tiene que hacer un cambio real, con apoyo de capacitación e inversión para que los ciudadanos puedan generar fuentes de rentabilidad que les permita la sostenibilidad. A ello se suma la parte educativa, conocer la historia de Sendero y el daño que hicieron.

¿Es cierto que a la Comisión de la Verdad le faltó tiempo?

Definitivamente, tenemos un estudio de la población asháninka, donde hubo genocidio impresionante. Hay mucho por trabajar aún y quizá se podría tener un viraje para analizar la relación narcotráfico-terrorismo. Es complejo y tiene que analizarse porque se debe cortar el financiamiento del remanente de Sendero.

“ Como exmiembro de la CVR, me apena que tengan que pasar cosas como la muerte de Abimael Guzmán para volver a tratar el terrorismo en el país ”, dijo Alva.

”, dijo Alva. La abogada señaló que el gobierno de Alejandro Toledo no incluyó la historia del terrorismo en textos educativos por una limitación presupuestal.

no incluyó la historia del terrorismo en textos educativos por una limitación presupuestal. El informe final de la CVR indica que el terrorismo en Perú dejó más de 69 mil víctimas mortales. El principal perpetrador fue Sendero.

