Enrique Wong, secretario general de Podemos Perú, aseguró hoy que su partido tiene que defender a José Luna Gálvez ante el pedido de prisión preventiva que afronta por la investigación de los aportes de OAS y Odebrecht a las campañas del exalcalde de Lima, Luis Castañeda.

“Nos causa una gran sorpresa este pedido de prisión preventiva por el caso de OAS, cuando se ha demostrado hasta la saciedad que él (José Luna Gálvez) no tuvo nada que ver. Nosotros como partido tenemos que defender a nuestro presidente y fundador. Él no tuvo nada que ver”, dijo Wong a Perú21.

El Ministerio Público investiga a Luna Gálvez por lavado de activos y asociación ilícita. Para la fiscal Milagros Salazar, el empresario integró una organización criminal. que tenía a Castañeda como cabecilla. De acuerdo a la indagación, Luna se encargaba de blanquear los fondos de origen ilícito que llegaba a Solidaridad Nacional, partido del que fue secretario general, "ingresándolas al sistema económico a través de acciones de lavado por intermedio de sus diversas empresas”.

En octubre de 2019, tras ser incluido en la pesquisa a Castañeda, Luna Gálvez solicitó licencia en Podemos Perú para dejar momentáneamente la presidencia del partido. Wong asegura que el empresario no tuvo nada que ver con el dinero que ingresaba a Solidaridad Nacional. “Fue secretario de Solidaridad, pero el que manejaba las finanzas era Martín Bustamamnte, que curiosamente ahora es colaborador eficaz”, dijo Wong.

Este discurso de defensa a Luna Gálvez entra en contradicción con el mensaje que publicó en Twitter Daniel Urresti, virtual congresista de Podemos Perú por Lima. “Lo dije desde un principio y lo sigo diciendo: que la justicia actúe como corresponde. ¡desde la bancada de Podemos no se blindara a nadie!”, escribió Urresti sobre el caso de Luna Gálvez.

Consultado al respecto, Wong aseguró que la bancada no tomará ninguna medida en defensa. “Nos parece bien que sigan las investigaciones. La bancada no tomará ninguna medida, pero José Luna no tiene responsabilidad en este caso”, remarcó.