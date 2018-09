Enrique Ocrospoma: "Los mototaxis están atrofiando las avenidas de Lima"

Es uno de los ex alcaldes distritales que buscan llegar al sillón metropolitano de Lima en estas elecciones. Enrique Ocrospoma, quien dirigió Jesús María en dos periodos consecutivos, del 2006 al 2014, propone toque de queda para menores de edad y dar armas a los ciudadanos para combatir la inseguridad ciudadana.

¿Qué propone para solucionar el transporte?

Lima es un caos, es caótico, es anárquico, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tomar las decisiones con firmeza. Orden y autoridad se tienen que poner en el transporte. Para eso tenemos que sacar a las combis asesinas y reemplazarlas por buses de mayor capacidad, buses de 300 pasajeros. Yo le digo a la gente: Hay muchos candidatos que piensan lo mismo pero que no tienen los pantalones para retirar las combis y cambiarlas por buses de mayor capacidad. Y hay que hacer que los corredores, por ejemplo el de Javier Prado, sea de alta capacidad, exclusivo, donde tú llegues hasta Chosica y en media hora estés en Lima Centro.

La gente usa las combis porque no tiene un medio alternativo para movilizarse.

Yo estoy seguro que nadie, en su sano juicio, quiere estar en un lugar donde se tiran pedos, donde lo presionan, donde es asqueroso, donde manosean a las chicas, donde el chofer y el cobrador son inseguros, maltratadores. Solo lo hacen, lo hacemos, por necesidad, entonces, hay que darle otra opción que es retirar esas combis asesinas y reemplazarlas por buses de alta capacidad.

¿Esos buses serían los de los corredores, o se refiere a buses que deben adquirir las empresas?

Los adquieren las empresas privadas, hay que hacer negociación, hay que lograr que los corredores mismos tengan la posibilidad de que sus buses no sean de 120 o de 100, sino de 300 pasajeros. El otro tema es cambiar el chip de la gente, esto implica asumir el papel en Educación y cambiar la currícula escolar en el tema de educación vial y respeto al prójimo.

¿Se pueden cancelar las licencias de las combis fácilmente?

Claro que se puede. Cuando se tiene voluntad, pantalones, se puede hacer las cosas. Cuando no se tiene rabo de paja, como lo tiene esta gestión y como lo tuvo la gestión anterior, no hay problemas.

¿También propone el teleférico?

Hace un año y medio en nuestras redes venimos hablando sobre el teleférico y el sistema integrado. Lima nunca será una Suiza, pero para eso tenemos que entender que nuestros cerros tienen que tener integración y a la gente tenemos que darle un transporte digno en las partes altas.

¿Cuántas líneas se pueden hacer en su gestión?

Está proyectado hacerse 10 teleféricos en Lima Metropolitana, de los estudios que se tienen. Hay que desempolvar los tres proyectos que ya se tienen que ejecutar, el de Naranjal con SJL, el de Independencia con Santa Anita y el del Cerro San Cristóbal, pero el teleférico no sirve solo; sirve para complementar el transporte en superficie, como los corredores y el Metro.

¿Piensa acabar con el Metropolitano hasta Carabayllo?

El proyecto de Chimpu Ocllo cuesta como US$400 millones. El asunto es que mientras eso se proyecta y se puede construir, yo propongo algo mucho más inmediato: Utilizar los corredores viales. Así como vamos a hacer en Javier Prado con los corredores exclusivos para irnos desde Ate hasta Chosica, podemos temporalmente utilizar un corredor exclusivo para que un bus de alta capacidad, de 300 pasajeros, se vaya hasta Chimpu Ocllo. Para eso tenemos que retirar a las combis.

¿En cuánto tiempo no habrá combis?

Las combis serán retiradas progresivamente en tres y cuatro años. Existen como 200 mil mototaxis, a esos habrá que saber distribuirlos, porque en distritos donde se requieren 10 mil, hay 50 mil. Esas mototaxis, cuando cubren su demanda, van a la parte llana y están atrofiando las avenidas. No pueden estar porque generan un peligro. Las mototaxis son necesarias pero en los lugares que corresponden. También, yo creo que los taxis en Lima son parte de un sistema que no se tiene. Hay que darle aplicativos vía Setame a los taxistas para que tengan aplicativos gratuitos, sin comisión, y los taxis Uber se retiran, salvo que estén dentro del sistema.

¿Los colectivos?

Son parte de este problema. Los colectivos no deben existir dentro de la ciudad, debe haber taxis y punto. Cuando estén los buses de alta capacidad, la gente dejará de usar colectivos.

Decía usted que un problema de las combis también es que allí se produce el acoso a mujeres. ¿Qué propone para erradicar la violencia en Lima?

Proponemos Refugio Mujer, que será para la mujer maltratada. Albergues para la mujer en casas hogares que permitan protegerla. Pero también cursos de defensa personal para las mujeres como política pública en Lima Metropolitana, como se hace en África.

Hace unos días usted publicó un video con Monique Pardo, en el que juega con las siglas de su partido, Perú Nación (PN). ¿Eso no denigra a la mujer?

¿Por qué? No estamos hablando de ningún acoso, al contrario, estamos protegiendo a la mujer. Yo creo que Monique representa a la mujer, ella es hilarante, graciosa, y lo que ella transmite es lo que nosotros sentimos cuando estamos preocupados sobre la atención a la mujer.

Con spots como estos, intenta subir en las encuestas, en donde figura en “otros”.

¿Tú crees en las encuestas? Yo no creo. Lo que sé es que estamos trabajando, tocando puerta a puerta. Creo que la gente no se suma en las encuestas porque no está sumada en la campaña porque la gente no está enterada de las propuestas.

Sus propuestas en seguridad han sido muy polémicas.

Nosotros tenemos las cosas muy claras en seguridad ciudadana. Primero, el alcalde de Lima tiene que ser un líder de los 43 distritos. Si queremos combatir la venda de droga, el pandillaje y el robo de celulares debemos tener un Observatorio del Crimen. En el pandillaje, tenemos que apoyar a esos chicos con Casas de la Juventud. Otro tema, que es polémico, es que las personas que usan armas de fuego con licencia, le vamos a dar espacios de polígonos para que se capaciten, pero si, Dios no quiera, matan a un delincuente en defensa propia con la licencia autorizada, los vamos a defender.

¿Hay filtros rígidos para entregar armas?

Claro, quien tiene licencia para portar arma de fuego no solo debe pasar un examen psicológico, psicotécnico, uso del arma; es muy rígido. Entonces, tenemos que tener un curso de capacitación para que esas personas no sean un riesgo para sus familias.

¿Usted tiene arma?

Tenía, ya no, la vendí.

También propone el toque de queda para menores de 16 años.

Los padres de familia tienen que saber dónde están sus hijos de 13, de 16 años a las 11 de la noche. No es posible que los chicos estén en la calle, víctimas de la droga, de la prostitución. Por eso es que propongo una especie de toque de queda, te piden documentos, si no tienes te llevan a la comisaría, traen al padre, vemos si hay un problema de disfuncionalidad y podemos actuar con psicología familiar. No queremos Gringashos, no queremos Gatas.

¿Qué va a hacer con los cables, que están por todos lados?

En todos lados hay paneles, ¿ah? Contaminación visual. ¿Y sabes quién contamina visualmente? Reggiardo, porque tiene una empresa publicitaria.

¿Usted no tiene paneles?

¿Cuántos paneles? Poquísimos. Lima es una ciudad contaminada con paneles.

Pero usted, así tenga un panel, está contribuyendo a esa contaminación visual que ahora critica.

Porque es parte de la informalidad, pues. Entonces hay que quitar esa informalidad. Es como lo de la combi, no me queda otra alternativa. Yo subo a la combi no porque quiera sino porque no tengo otra opción. Tengo que poner paneles porque no me queda otra cosa.