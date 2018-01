Enrique Mendoza minimiza informe de la Defensoría sobre el indulto

El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, manifestó que el informe de la Defensoría que señala que Alberto Fujimori no debería hacer política solo debe tomarse como recomendación.

"A mí me llama mucho la atención de que pueda hacer una afirmación sin leer un historial médico (...) No sé qué motivación tiene. No creo que haya una motivación política detrás de esto. A mí me sorprendería que el defensor esté haciendo política con una declaración", señaló en RPP.

En ese sentido, Enrique Mendoza afirmó que el indulto iba a salir "naturalmente" en enero "con papa o sin papa".

El titular de Justicia reconoció que un proceso de indulto, en promedio, puede tardar entre cuatro y seis meses, sin embargo señaló que tarda porque el interesado tarda en presentar los documentos.

"En este caso han actuado rápidamente los abogados de Alberto Fujimori y han presentado los documentos (...) Este indulto sale unos días antes", aseguró.

Asimismo, aseguró que han acelerado los procesos relacionados con el indulto en general y ahora tardan en promedio 30 días.

Sobre el derecho de la gracia presidencial a Alberto Fujimori, Enrique Mendoza comentó que "va en contra de la verdad" señalar que no se aplicaría para casos que están en proceso como el de Pativilca.

"Al señor Fujimori le abrieron proceso en junio de 2012 por el caso Pativilca, por eso cómo que no aplica. Lo que quieren es tomar el plazo de junio cuando llega el oficio de la Corte de Chile", precisó.

Por otro lado, Enrique Mendoza cuestionó que en otros gobiernos se hayan dado indultos a terroristas que "salieron a granel", pero que en esos casos "nadie reclamó".