En una entrevista con Perú21, a inicios de junio, Enrique Ghersi vaticinó la disolución del Congreso. Afirma que es un golpe de Estado, habla a partir de su experiencia en 1992 y demanda un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dilucide la legalidad de la medida adoptada por el presidente Martín Vizcarra.

El 2 de junio declaró a Perú21: “Yo creo que van a disolver el Congreso”, y es lo que ha sucedido. ¿Por qué lo tenía tan claro?

Porque Vizcarra no tenía otra manera de continuar, era claro que estaba atrapado en sus propios errores y en una enemistad con el Congreso. En segundo lugar, por un hecho fundamental: la historia. Siempre que ha habido en el Perú un enfrentamiento, ha tendido a triunfar el Poder Ejecutivo.

¿Lo hecho por el presidente se ajusta a la Constitución?

No. (…) Desde el punto de vista jurídico, el Poder Ejecutivo no ha actuado bien. Espero que dirima el Tribunal Constitucional –porque para eso está– (…) si procede la cuestión de confianza sobre materia legislativa, hechos o atribuciones que son de exclusiva responsabilidad del Congreso, como la elección de magistrados del TC. En ese tema la Constitución no es clara, es imprecisa.

Pero Ud. dijo hace unos meses que la cuestión de confianza es amplia. ¿Por qué no podría ser para reformar una ley orgánica?

Hay una confusión. La cuestión de confianza no es un acto legislativo, es un acto político, eso también debería dirimirlo el TC. (…) No se gobierna por cuestión de confianza; el presidente no puede decir: ‘Hago cuestión de confianza que Ud. me apruebe esta ley’. (…) Se requiere un desarrollo constitucional que va a tener que ser jurisprudencial.

¿Se otorgó o no la cuestión de confianza?

Hay otra pregunta: ¿el decreto de disolución es válido o no? Primero: ¿Se puede legislar a través de cuestión de confianza? Yo creo que no. ¿Se otorgó la cuestión de confianza? La cuestión de confianza es una votación y es algo real, no hay una cuestión de confianza ficta o implícita, tú das la confianza o no la das, se vota a favor o en contra. Si pretendes sostener la denegatoria fáctica de una cuestión de confianza, lo que tienes es un presidente fáctico. Yo sí creo que Vizcarra ha dado un golpe de Estado. (…) El Congreso le dio la confianza. La pregunta lógica es: ¿esa cuestión era para este proceso de elección de magistrados? No, porque eso supone aplicación retroactiva de la norma, (…) tenía que aplicarse al siguiente proceso.

Ud. era diputado el 5 de abril de 1992 cuando se dio un golpe de Estado. ¿Usaría el mismo término para lo que ha pasado acá?

Los golpes de Estado, como todas las sociedades, cambian. (…) Este es un golpe de Estado, muy interesante porque utiliza las zonas blancas, grises de la ley. Es el primer golpe de Estado en el que la Policía toma el control de la acción política del Ejecutivo. Es una prueba del golpe de Estado que la Policía no haya dejado entrar a los parlamentarios al Congreso. (…) No hay tanques, los militares han querido ponerse de perfil; esas 19 horas que pasó Vizcarra esperando la foto con los comandantes generales deben haber sido las 19 horas más angustiantes de su vida. Los militares solo se han dejado tomar una foto que es muy parecida a la que se tomó Alberto Fujimori el 5 de abril.

Conversamos libremente en este momento.

También en el 92 podías conversar libremente…

Había censura a la prensa, hoy nadie es juzgado por sus opiniones…

No lo sabemos. Vamos a ver a Meche Araoz (a la) que le han metido 50 denuncias en las últimas 48 horas. El peligro que existe con esta intimidación es tratar de detener a Mercedes Araoz en algún momento. Yo veo una amenaza directa sobre ella. Los golpes de Estado nunca son iguales. (…) No han puesto a los militares en la calle, pero sin la participación de la Policía restringiendo la libertad de circulación y el libre acceso al Parlamento de los congresistas, ese golpe no se consolidaba. (…) Por eso, ojalá el TC no se inhiba ni se quede callado porque esa sí sería una crisis más profunda del sistema constitucional. Si el TC se pronunciara y dijera que fue inconstitucional (la disolución), el Congreso tiene que ser restituido y la situación de Vizcarra sería muy compleja. (…) En este momento lo que necesita el Perú es que haya una instancia que esté por encima del bien y el mal y el TC podría haberse puesto por encima del bien y el mal, no anticipar ninguna posición, simplemente escuchar a todo el mundo y dirimir, (…) lo que no debe pasar es que rehúya a esta discusión jurídica y la traslade a los medios de comunicación.

Se dice que los miembros del disuelto Congreso no podrían remitir la demanda competencial, le correspondería al Pleno...

(…) No salgamos con argumentaciones tinterillescas para evitar una discusión. Por el bien del Perú, el TC no debería escudarse en argumentos para no entrar al fondo de la discusión; que diga si procede o no (la disolución) y que cada uno asuma su responsabilidad. (…) Me parece peligroso que el TC guarde silencio; que se pronuncie a favor o en contra pero que diga si estuvo bien o no.

Vizcarra ha dicho que el TC será el que dirima.

Poesía pues, mala poesía porque si realmente quisiera, él presenta su demanda de competencia para que el TC ratifique que actuó bien. Yo invito al presidente, si es un demócrata, a que lo haga porque así saldremos de la duda. Creo que no lo va a hacer porque ha disuelto el Congreso por un problema de poder, (...) él se sentía sitiado por la mayoría fujimorista –como dijimos en junio– y no encontró otra forma, no supo o no quiso entenderse con ella y prefirió jugar a la disolución del Congreso para instaurar otra mayoría. El problema es que no sabemos qué va a pasar, nadie nos asegura que el Congreso que se elija sea mejor que el anterior.

¿Cuánto debiera hacer el presidente en estos meses?

El presidente puede gobernar por decreto con la responsabilidad absoluta. Vizcarra ha decidido, aparentemente con grandes dudas por su parte, dar este paso y ha cruzado el rubicón; él es responsable por todo lo que haga. Si no gobierna, sus enemigos se lo comerán con zapatos y todo, y si gobierna pasándosele la mano, excediéndose, igualmente. Esta situación lo pone en una situación sumamente expuesta porque es responsable de todo lo que pase en el país en este momento. (…) Ahora hay chat, redes sociales, ahora la democracia, entre comillas, es cotidiana, la opinión pública se expresa cada diez segundos. Entonces, como Vizcarra ha apelado a esa opinión pública, se vuelve esclavo de ella.

¿Cree que Mercedes Araoz no debió renunciar a la presidencia interina?

Yo no hubiera renunciado, hubiera seguido como Máximo San Román, hasta el fin. Sé que es una cuestión poética, pero a veces es indispensable mantener gestos en el tiempo como una señal de que los principios son permanentes.

¿Y no había riesgo de usurpación de funciones? Quizás por eso retrocedió.

No ha ejercido nada, no está usurpando nada, pero ese retroceso, si fuera por esa razón, implicaría algún temor o duda y creo que Mercedes Araoz no podía tener ningún temor de lo que estaba haciendo el Congreso, que era lo correcto como en el 92. (…) Alberto Fujimori gobernó como un autócrata diez años este país y está veinte años preso. ¿Cuántos va a gobernar Vizcarra? ¿Vale la pena? (…) No mires el primer día, mira el último. Es como los matrimonios, no te preguntes por el primer día que siempre es bonito, pregúntate por el último de aquí a diez años. Que Vizcarra sea un auténtico demócrata, pero si no lo es y está apostando a eso, que recuerde que los 20 años que lleva Fujimori pueden ser su próximo destino.

Pero el caso de Fujimori es por violación a los derechos humanos…

Pero recién estás empezando. Al principio Fujimori no había hecho nada tampoco y todo el mundo lo aplaudió. Yo he estado en ese Congreso, 80% de aprobación al día siguiente. (….) Las masas no pueden gobernar un país, las pasiones no pueden reemplazar a los principios, jugar con eso es muy peligroso.

Lo que se viene va a repercutir en los próximos meses y años…

La elección de 2020 es más importante que la de 2021 porque quien controle el Congreso decidirá si hay elecciones en 2021, si van a cambiar la Constitución o el régimen económico. La elección más importante es esta de enero. Si el Congreso tuviera una mayoría de izquierda cambiará la Constitución aprobada por Fujimori, que no necesariamente es de mi simpatía pero ha tenido resultados económicos tangibles en los últimos 30 años. (…) Si esa mayoría quiere modificar el régimen político y Vizcarra no quiere acortar su periodo y lo quiere alargar, el Congreso le dará cinco o seis años. (…) La clave política del manejo del país es quién gana la elección de 2020. Ojalá la política peruana pase de mi generación a tu generación porque se necesita un recambio generacional sustancial.

¿No cree que nadie del elenco estable de la política puede ejercer ese rol?

No. Yo creo que va a aparecer un joven de 30 años o una chica de 30 años, no sé. Verónika Mendoza también es una chica joven, alguien va a aparecer a llenar ese espacio vacío. (…) Creo que la izquierda va a sacar un resultado importante si no se divide; ojalá supere su enfermedad infantil porque toda la vida se pelean y terminan sacando muchos menos parlamentarios de los que deberían. (…) Está Alfredo Barnechea, dicen que Raúl Diez Canseco tiene interés, pero creo que una gran sorpresa de 2020 va a ser Con Mis Hijos No Te Metas. Yo soy liberal, no conservador, y me llama la atención cómo ha resurgido. Es un movimiento socialmente notorio, un conservadurismo –sobre todo entre los jóvenes– religioso, clerical, no solo católico, también evangélico, importante. (…) César Acuña tiene el partido mejor organizado del país, AP es una realidad innegable, la izquierda está organizada, los grupos religiosos también. Me temo que el Apra y el fujimorismo van a ser fuertemente castigados en esa elección. (…) Los que quieren hacer política profesional no van a querer postular pensando en 2021, pero tal vez se equivocan porque quizás no haya un 2021 si cambian la Constitución.

¿Cree que en cuatro meses se podrá hacer todos esos cambios a la Constitución?

(…) Si yo fuera la izquierda y tengo la mayoría, no desaprovecharía de ninguna manera esta oportunidad para modificar la Constitución y terminar, entre comillas, con el régimen fujimorista. Obviamente las cosas hay que hacerlas con responsabilidad. No es que la Constitución de Fujimori me parezca una maravilla, está llena de errores como estamos viendo, pero hay materias en las que representó un importante avance para el país; no hay que renunciar al progreso, hay que consolidar el progreso.

TENGA EN CUENTA

- Enrique Ghersi Silva es abogado y fue diputado de julio de 1990 hasta el 5 de abril de 1992. Representó al llamado Frente Democrático, que postuló a la Presidencia de la República a Mario Vargas Llosa.

- Es coautor del libro El otro sendero, junto a Hernando de Soto y Mario Ghibellini, además de autor de varias publicaciones y profesor universitario.

- Se especializa en análisis económico del derecho y derecho penal económico. Tiene una maestría en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú.