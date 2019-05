Fernández Chacón y Yehude Simon se pronuncian sobre situación de Susana Villarán

Enrique Fernández Chacón , excandidato a la Alcaldía de Lima por el Frente Amplio, aseguró que se ha "sobredimensionado" la presencia de la exburgomaestre capitalina Susana Villarán en la izquierda peruana.

"No creo que sea en la dimensión como lo que lo están planteando, Villarán nunca ha sido dirigente, nunca ha emprendido una marcha, una lucha social. Por el contrario, se iba con sectores que no tenían nada que ver con las reivindicaciones sociales", expresó.

En declaraciones a Radio Nacional, indicó que se esperaba que Villarán investigara las sospechas de corrupción contra las dos gestiones de Luis Castañeda Lossio (2002-2010) tras ganar las elecciones municipales, empero no fue así.

Enrique Fernández Chacón se lanza a la Alcaldía por el Frente Amplio. (Piko Tamashiro) Enrique Fernández Chacón, excandidato a la alcaldía de Lima por el Frente Amplio. (Piko Tamashiro) Piko Tamashiro

"Yo no voté por ella a pesar que soy de izquierda, porque ella tenía dos propuestas que no tenían nada que ver con nuestra ideología. Ella proponía que la educación pasara al municipio, cuando esa es labor del Estado, así como la salud", precisó.

Fernández Chacón señaló que no hay comparación entre la gestión municipal de Alfonso Barrantes (1984-1986) y la de Villarán pues considera que la segunda no marcó la diferencia de una alcaldesa de izquierda.

"No hubo ningún cambio (durante la gestión de Villarán). Es más, rompió con la gente que había hecho posible su triunfo (en el 2010)", dijo en referencia a Patria Rojas y el movimiento Tierra y Libertad.

Fernández indicó también que quienes se identifican como defensores del pueblo y ser de izquierda, y van en contra de la moral, merecen una doble sanción. "Ella (Villarán) es de la izquierda capituladora, la izquierda que la derecha necesita", alegó.

(Susana Villarán) "está bien presa"

Por su parte, el líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon , calificó de "lamentable" la situación de la exalcaldesa de Lima, pero resaltó que ha tenido el suficiente valor de "reconocer su falta".

"No voy a negar la verdad porque la realidad no la cambia nadie. Es un delito y está bien presa. No como en otros casos como el de Alejandro Toledo que pese a las pruebas lo sigue negando".

La exalcaldesa, Susana Villarán, y Yehude Simon a su lado (GEC). La exalcaldesa, Susana Villarán, y Yehude Simon a su lado (GEC). GEC

En Radio Nacional, explicó que se tiene que entender que también en la izquierda "hay gente mala y gente buena", y recordó que Villarán fue "muy crítica" con los regímenes de Cuba y Venezuela.

"Es irresponsable decir que toda la izquierda está en crisis por Susana Villarán: eso no es cierto hay muchos sectores de izquierda y hay buenos y malos elementos como en toda familia", manifestó.

Como se recuerda, el pasado 15 de mayo se dispuso la prisión preventiva de Villarán por 18 meses en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, en el marco del Caso Lava Jato.

La Fiscalía le imputa la recepción de US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS para sus campañas contra la revocatoria (2013) y de reelección (2014), con la coordinación de su exgerente municipal José Miguel Castro.