Enrique Cornejo: "No quiero que la Alcaldía sea como un trampolín"

Enrique Cornejo postulará este 7 de octubre a la Alcaldía de Lima con el partido Democracia Directa (DD) al no haber podido inscribir su movimiento Contigo Ciudadano (CC). Esto responde a las dudas sobre su candidatura.

¿Cómo se unió a DD?

Nosotros queríamos postular con nuestro movimiento. Ya tenemos el 95% de las firmas y los otros requisitos cubiertos, pero estamos en desfase con el cronograma del JNE que es producto de una ley que el Congreso sacó cambiando los plazos originales. Si las cosas hubiesen sido normales, me estarías entrevistando como candidato de CC. Al no poder hacerlo, vino la otra pregunta: ¿esperamos otro proceso electoral o participamos? A muchos ciudadanos les explicamos nuestra situación y nos dijeron que igual nos presentemos. Así que conversamos con cuatro partidos y DD fue el que nos dio la menor cantidad de condiciones.

¿Qué condiciones?

Por ejemplo, alguno de los partidos nos decía: “Te acepto a ti, a algunos regidores de Lima, pero tenemos un proyecto que incluye distritos”. DD nos hizo una invitación abierta y solo cobran S/100 por derecho de carpeta para poder inscribirse por persona. Lo enfatizo porque todos los partidos tienen cuotas mucho más altas.

DD buscó candidato en cada elección en la que participó. ¿No es un vientre de alquiler?

DD es un partido relativamente joven. Efectivamente, ha tenido candidatos como Gregorio Santos en las elecciones presidenciales pasadas, y el señor Álex Gonzales en las elecciones municipales de 2014. Entonces, sí, ellos seguramente estarán afinando una propuesta. No tenemos una coincidencia ideológica con DD, pero su plan nacional no está en discusión porque aquí estamos trabajando por Lima. Ahí sí tenemos unas coincidencias importantes.

¿Cuáles, por ejemplo?

El concepto de la participación ciudadana. DD ha logrado la participación de la población vía referéndum. Curiosamente, el modelo de DD, conversando con sus líderes, no es un país socialista, es Suiza. ¿Qué cosa es un vientre de alquiler? Alquiler es un pago por participar, y yo siempre pienso que quien paga para participar llega para cobrar. A nosotros no nos han cobrado nada.

Con esa unión, usted logra participar. ¿DD qué gana?

Seguramente la posibilidad de tener una participación en Lima que, entiendo, no la han tenido hasta ahora, pero en los temas de Lima tenemos una coincidencia en el tema de la participación. En CC proponemos mecanismos que permitan que la población esté involucrada. ¿Cuál es el mecanismo más inmediato de participación? En el municipio.

Los partidos políticos son las instituciones que deberían estar más cerca de la gente y su propuesta, con un partido que no es el suyo, habla de una desafección hacia ellos.

Es un acuerdo político, transparente, con objetivos públicos que te estoy contando, con un esfuerzo de encontrar coincidencias para Lima en un país donde casi nadie escucha y en donde todos forman partidos solo para trabajar electoralmente.

Ese tipo de partidos es DD.

Pero no es CC.

Hay que marcar el símbolo de DD para que usted sea alcalde.

Por supuesto, y el símbolo de CC no está porque algunos se encargaron de que no esté, cambiando una ley que, en circunstancias normales, no debió ser cambiada.

Es la misma legislación la que permite que haya vientres de alquiler y que, en este momento, tengamos una veintena de candidatos a Lima.

Hay una oferta electoral tremenda. En 2014 éramos 13 y era un laberinto debatir, ahora con 20 será un caos. Pero yo quiero recordar que parte de los 20 no existirían como candidatos si no hubiera la famosa ley de la no reelección. Hay siete u ocho candidatos que son alcaldes en este momento y te aseguro que si no hubiera esta ley, estarían buscando la reelección. Yo tengo una diferencia con los demás: yo quiero trabajar por Lima, no quiero que esto sea un trampolín para otra candidatura.

¿Cree que sus rivales postulan a Lima para luego ser candidatos presidenciales?

Te aseguro que varios de los que son candidatos ahora terminarán en listas parlamentarias en dos años. Otros tienen interés de volver al distrito donde no los dejaron reelegirse o buscan tentar más adelante otras opciones.

¿Usted, de no ganar, no postularía en 2021?

No. Tú me entrevistaste cuando recién acabó la campaña de 2014 y te aseguré que no iría al Congreso en 2016.

No me negará que quiere ser presidente.

Sí, pero me gusta terminar las cosas que me comprometo a hacer.

El candidato Zurek le pide que se retire de la contienda por estar investigado en el caso Odebrecht. ¿Lo hará?

¿Por qué, si hay más de un millón de personas que han firmado y tuve casi un millón de votos en 2014 en Lima? Yo no estoy ni investigado ni cuestionado.

¿No está investigado en la Fiscalía por el caso Odebrecht?

No. La Fiscalía investiga la coima del Metro de Lima y ahí no estoy investigado. Me abrieron una investigación ad hoc porque se pensaba que había salido un decreto de urgencia que tenía una orientación para facilitar el proceso, pero demostramos que eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo, cuando fui ministro, tuve la mala suerte de tener tres funcionarios que han delinquido. Ellos tendrán que explicar por qué lo hicieron, con quién y para qué objetivo.

¿Qué nos garantiza que si usted es alcalde, no se le va a pasar de nuevo la corrupción por debajo de los pies?

No se me pasó, ningún mecanismo que el Estado tiene hoy pudo haber chequeado esta corrupción. ¿Acaso al Estado suizo se le puede acusar de corrupto? Sin embargo, el sistema central de la empresa corruptora, de la famosa caja 2, estaba en Suiza. Era una acción subrepticia claramente.

AUTOFICHA



- “Soy candidato a la Alcaldía de Lima con Democracia Directa (DD). En 2014 postulé al mismo cargo y quedé en segundo lugar. En nuestro plan habrá un capítulo de las buenas obras de los alcaldes que nos antecedieron. Nosotros de todas maneras vamos a inscribir el movimiento Contigo Ciudadano (CC)”.



- “En 2014 hicimos un gran esfuerzo para hacer un mitin de 2,000 personas con una orquesta que no nos cobró. A tres cuadras otro candidato llevó a Corazón Serrano. Había 20,000 personas, no te miento. Bueno, ese candidato quedó en los últimos lugares”.



- “Conclusión: no es por dinero que se va a ganar esta elección a la Alcaldía de Lima. La gente ya aprendió. Se pone tu polo, tu gorro, come tu helado y no vota por ti; vota por quien ya decidió que va a votar. La gente sabe que quien le da regalos no va a solucionar sus problemas en la ciudad”.