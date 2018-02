Enrique Cornejo ordenó contratación de Edwin Luyo y Mariella Huerta

La situación del ex ministro de Transportes del segundo gobierno aprista Enrique Cornejo se complica tras conocerse que fue él quien recomendó, en mayo de 2009, a Provías Nacional –a través de un oficio firmado de puño y letra– la contratación de Edwin Luyo y Mariella Huerta como “personal de apoyo para el proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao”.

En noviembre de 2017, ante la comisión Lava Jato, el propio Cornejo negó conocerlos.

"Obviamente estas personas trabajaban, a algunas de ellas yo no las he conocido, varias de las que han sido mencionadas no las he conocido yo antes en el Ministerio de Transportes; unas aparecieron allí o han trabajado en el MTC y no fui yo ni me correspondía, como ministro, entrar al detalle de qué personas entraban o no", dijo entonces.

Los documentos, sin embargo, desmienten a Cornejo. En la sesión de la comisión Lava Jato, el ex director de Provías, Raúl Torres, mostró el memorándum con el que Cornejo ordena contratar a Huerta y Luyo como asesores del proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.

Cornejo suscribió el memorándum dirigido a Provías Cornejo suscribió el memorándum dirigido a Provías Difusión

Ambos personajes, se recuerda, se encuentran cuestionados por su participación en esta operación. Mariella Huerta, ex presidenta del Comité de licitación del tramo dos de la Línea 1 del Metro de Lima se encuentra prófuga y con orden de captura internacional. Se presume que habría incurrido en cohecho pasivo al "tener conocimiento de que tenía participación en una cuenta off shore en la que recibiría las coimas" del consorcio brasileño.

Luyo, por su parte, se encuentra preso. Fue integrante del comité de selección de la Línea 1 del Metro de Lima, y está acusado de haber recibido por lo menos US$ 500 mil a cambio de favorecer a la empresa constructora en el proceso de licitación.

Condición: Investigado

Rosa Bartra , titular de la comisión, no negó la posibilidad de que Cornejo pase a la condición de investigado. “Vamos evaluando permanentemente la necesidad de levantar algunos secretos y se va informando periódicamente”, comentó.

"En el caso del metro de Lima hay un hallazgo importantísimo que hasta ahora nadie sabía: cómo llegaron personajes como Luyo (al proyecto) y se da cuenta de que (Provías) recibió una orden de designación de Enrique Cornejo. Dijimos desde un comienzo: 'vamos a trabajar', la luz se abre paso. Él (Cornejo) dijo que aparecieron ahí (Luyo y Huerta), que no sabía... no puedo adelantar ningún tipo de opinión, las conclusiones se verán en el informe", comentó.