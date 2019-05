Enrique Cornejo: juez evalúa solicitud de prisión preventiva por 36 meses

Hoy continúa la audiencia sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva que la Fiscalía formuló para los investigados del caso del Metro de Lima, entre los cuales está Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

El juez Juan Sánchez Balbuena, quien suspendió la audiencia judicial del martes 30 de abril, también deberá resolver la situación del ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Jorge Menacho Pérez, ex miembro del Comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres Trujillo, ex director de Provías Nacional.

En el marco del caso Odebrecht, los tres ex funcionarios son investigados por el Ministerio Público por los delitos de colusión y lavado de activos como presuntos integrantes de una organización criminal.

Sánchez Balbuena dictó ayer la prisión preventiva de Luis Nava Guibert, exsecretario de García, mientras es investigado de recibir US$3 millones ilícitos de la empresa Odebrecht. Fue el exsuperintendente de la empresa en Perú, Jorge Barata, quien reveló ese desembolso.

El exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera, confesó que la compañía brasileña le depositó US$1'312,000 a una cuenta suya en la Banca Privada de Andorra. Eso sucedió en 2008, durante la gestión aprista.

Narró, además, que el mismo Nava Guibert le precisó, en setiembre de 2008, que ese dinero era del hoy fallecido Alan García. En 2010, agregó Atala, el mismo García le reclamó el dinero y le pidió que se lo entregara "de forma progresiva". Y así lo hizo hasta el 2018, cuando -según su testimonio- concluyó con esa tarea.