Postuló sin éxito en 2014 a la Alcaldía de Lima con el Partido Aprista. Hoy, Enrique Cornejo busca el mismo objetivo pero con Democracia Directa. Estas son sus propuestas.

Reggiardo y Urresti son los más identificados con solucionar la inseguridad ciudadana. ¿Qué propone usted en este tema, qué lo diferencia de ellos?

Yo no quiero ser ministro del Interior, no quiero ser jefe de la 7ma. región o director de la Policía. ¿Qué puede hacer un alcalde? Liderar todo el proceso del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Yo estoy proponiendo, y eso es lo que me diferencia de Urresti y Reggiardo que, como alcalde, voy a contribuir con el Poder Judicial (PJ) para encontrar una salida frente a los delincuentes jóvenes. Propongo establecer Centros de Reeducación de Jóvenes Delincuentes.

¿Para que aprendan una labor?

Ahí viene la segunda parte del Código Penal que no se utiliza, que es la del trabajo comunitario. Tengo otra diferencia sustantiva con mis colegas candidatos: yo soy el primero que ha planteado que el alcalde también tiene que actuar como gobernador regional de Lima Metropolitana. Quiero hacerlo porque así tendría educación y salud a mi cargo. Me interesa que vuelva el curso de Educación Cívica.

¿En salud?

Ahí tenemos que trabajar vacunación en coordinación con el Ministerio de Salud, el papanicolau universal, el examen de próstata, también una salud nutricional para que nuestros niños no tengan obesidad infantil. Mi primera tarea como alcalde será prevenir para que una circunstancia de riesgo alto por desastre, por ejemplo, un terremoto de 8 grados, salve vidas. Por eso tengo que actualizar el mapa de riesgos de cada distrito.

En transporte, varios candidatos proponen teleféricos. ¿Usted también?

El teleférico es como un vaso capilar y yo estoy hablando del sistema circulatorio.

¿Sí lo piensa hacer?

Sí, pero no es el objetivo uno. Un teleférico bien manejado puede llevar 40 personas por viaje; un Metro con seis vagones te lleva 1,200; un bus del Metropolitano te puede llevar 240 personas. ¿A qué tenemos que darle prioridad? Lógicamente a lo que te lleva más personas. Yo voy a hacer docencia y acción para que trabajemos por un sistema de transporte público.

¿En cuánto tiempo se pueden acercar los distintos medios de transporte público?

En el primer año, tranquilamente. Es cuestión solo de acomodar las rutas y acercar los paraderos. En el primer trimestre puedo lanzar el concurso para hacer el Sistema Integral de Recaudo.

¿Para la tarifa única?

Tarjeta única y tarifa combinada.

¿El costo de cada medio será el mismo?

Van a poder bajar si cambiamos la naturaleza del contrato del Metropolitano, que tiene un concepto autofinanciado. No hay sistema de transporte en el mundo que no tenga subsidio, solo el de Lima. Ese pasaje de S/2.50 tiene que bajar a S/1.50.

¿La municipalidad tiene presupuesto para subsidiar?

No. Al cambiar los contratos a cofinanciados, entra el MEF. Hay que renegociar los contratos no solo del Metropolitano sino de Rutas de Lima y Línea Amarilla para volverlos cofinanciados. Ahora, hay que aminorar el tiempo que tenemos en el tráfico. Yo dije que mi primer objetivo era bajar 30 minutos en los dos primeros meses. ¿Qué puedo hacer? Puedo regular el horario de los camiones de carga. Yo propongo que de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. no ingresen a Lima. Mis queridos amigos candidatos, en lugar de copiarse bien la cosa, han dicho “solo me entran de 11 p.m. a 6 a.m.”, pero ahí sí hay un problema. Si los camiones que vienen del sur al Callao no entran, el Callao no puede operar.

¿Y los interprovinciales?

También, mientras se dé la solución de fondo, que es el Anillo Vial Periférico, que lo tiene el MTC en estudio, yo estoy dando medidas inmediatas. Otra cosa más, hay que buscar terrenos a las entradas de Lima para que los camiones que no lograron pasar a la hora descansen con seguridad hasta que los dejen pasar. Yo estoy pensando cuatro horas de día y cuatro de noche.

¿Las empresas tendrían que pagar?

No, porque, de lo contrario, hay sobrecosto.

¿Piensa terminar las obras inconclusas?

La más importante, pensando en la gente, es que voy a acabar los puentes peatonales de la Costa Verde.

¿Hacerlos o tumbarlos?

Si no puedo terminarlos porque están judicializados, entonces haré otro al costado, pero que sirva. Luego, tenemos que hacer que un ingeniero estructuralista nos diga si el by-pass de 28 de Julio está con algún problema estructural. Si lo hay, se debe rehacer esa obra. Tenemos que solucionar el problema de la autopista Ramiro Prialé. Va muy lenta y está sin recursos, y eso pasa porque no se ha solucionado el problema del peaje de Puente Piedra. Como vamos a renegociar los contratos, espero que pronto haya una solución.

¿En cuánto?

Si logro tener un buen equipo de los que ven la expropiación, la obra podría ser terminada antes de que culmine el segundo año. Vía Expresa Sur, también. Esa obra es indispensable, está concesionada a Graña y Montero pero todos sabemos los problemas que tiene para levantar recursos. Tengo que preguntarle cómo está la cosa. Hay que resolver el Metropolitano, la obra física de Naranjal a Chimpu Ocllo, eso se haría de 18 a 24 meses.

En los próximos debates le van a mencionar el tema de Odebrecht.

Me lo sacan a cada rato.

¿Es su talón de Aquiles?

Bueno, es la debilidad que algunos quisieron convertir en talón de Aquiles.

FICHA

Según la hoja de vida que Cornejo entregó al JNE, es economista de la Universidad de Lima. Es doctor en Administración por la Universidad Villarreal.

Fue ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García. Ha sido docente de la USMP y de la UNMSM. Actualmente es rector de la Universidad Simón Bolívar.

Militó en el Partido Aprista durante varios años y renunció en 2017.

