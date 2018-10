El ex ministro de Transportes Enrique Cornejo deberá acudir hoy al despacho del fiscal José Domingo Pérez para declarar sobre los pagos de sobornos que hizo Odebrecht para adjudicarse el Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Por este caso fue interrogado también el propio García , quien en la diligencia del martes declaró que si aprobó decretos en favor de la obra, fue por recomendación de Cornejo.

Cuando el ex mandatario fue consultado sobre encuentros con el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, dijo que no recordaba haber tenido alguna reunión con él.

Cuba, como se sabe, se encuentra detenido de manera preventiva , ya que, según ex directivos de la constructora, recibió millonarias coimas para favorecer a la misma con la concesión del proyecto.

García sostuvo que si Cuba acudió a Palacio de Gobierno, lo habría hecho con Enrique Cornejo.