Enrique Cornejo se entregó a la justicia tras ordenarse su detención preliminar

Actualización (9:00 am)

Tras salir de los estudios de RPP, efectivos de la Policía intervinieron a Enrique Cornejo. El ex ministro fue trasladado a la oficina de Lavado de Activos de la Fiscalía, en el Centro de Lima.

Noticia original

El ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo, anunció esta mañana que se entregará a la justicia luego de que el juez Juan Sánchez Balbuena ordenara su detención preliminar por diez días, junto al ex mandatario Alan García y otros investigados implicados en el pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

"Hoy ha llegado la policía a mi casa y ahí me he enterado que estoy en esta situación de detención preliminar, yo que siempre he colaborado con la justicia, de aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme", manifestó a RPP.

Fue el fiscal José Domingo Pérez quien solicitó la detención preliminar de Cornejo y otros ocho investigados. Entre ellos figuran Alan García, el ex secretario presidencial Luis Nava Guibert y su hijo Jose Nava Mendiola; el ex director de Petroperú, Miguel Atala Herrera y su hijo Samir Atala Nemi; y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Nava Guibert recibió más de US$4 millones ilícitos de Odebrecht durante el gobierno aprista (2006-2011). Parte de ese dinero, de acuerdo a la investigación, habría tenido a García como beneficiario.

Se señala también que más de US$1 millón que fueron desembolsados por Odebrecht a una cuenta en la Banca Privada de Andorra de Miguel Atala estaban dirigidos para Nava.

El ex mandatario García, tras conocer de la orden judicial, se disparó un balazo al cráneo. En estos momentos se encuentra internado en el Hospital Casimiro Ulloa y su situación es crítica.