Enrique Castillo: "El problema de PPK es su falta de credibilidad"

Muchas incógnitas se produjeron luego del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori . Con Enrique Castillo , analizamos el futuro político próximo.

¿El indulto a Fujimori es una decisión política?

No tengo los elementos para decir si los trámites que se hicieron y el informe médico fueron bien elaborados, pero sí es obvio que la oportunidad, la celeridad y la manera cómo se ha hecho esto, los mensajes del presidente, de la premier, del ministro de Justicia, demostrarían que esto se trata de una negociación política que se intenta negar. El presidente siempre tuvo la intención de indultar a Fujimori; sin embargo, lo que ya era aceptado por una gran mayoría de peruanos se convierte en un problema por las circunstancias en las que el presidente da el indulto.

Se dice mucho que en política no hay coincidencias y el indulto se produjo tres días después de que PPK se salvara de la vacancia gracias a diez fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori, que era quien más pedía el indulto.

Y ahora sabemos que en realidad no votaron por PPK sino por el indulto. Kenji buscaba la oportunidad de sacar a su padre de la cárcel, nunca lo ocultó, en ese sentido ha sido consecuente. Y el presidente también ha actuado en consecuencia porque él siempre quiso el indulto. Lo que pasa es que, insisto, la forma, que en política es muy importante, ha generado este ambiente.

¿Qué cree que signifique ese “gabinete de la reconciliación” que anunció el presidente? ¿Cree que un fujimorista lo integrará?

Sería interesante que el presidente nos diga qué considera él como un proceso de reconciliación. Él ha tenido diferentes discursos en muy pocos días. Un día antes de la votación en el Congreso tuvo un discurso bastante confrontacional en el que dijo que se arrepentía de no haber cerrado el Congreso, pero dos días después nos habla de la reconciliación. Cambiar un gabinete en el que incluyamos a un fujimorista no constituye un proceso de reconciliación.

¿De qué dependerá que el fujimorismo integre o no el gabinete?

De cuál va a ser el objetivo de los tres que en este momento son los protagonistas del fujimorismo: Alberto, Keiko y Kenji.

Eso cambió, porque antes quien decidía era únicamente Keiko Fujimori.

Ellos tienen heridas abiertas y detrás de cada uno hay gente con diferentes posiciones. Los albertistas no comulgan en todo con Kenji. Yo no veo a algunos albertistas apoyar las posiciones de Kenji respecto a los temas de género. O sea, hay visiones políticas y sociales distintas, y tendrán que procesarlas. Yo no sé si a Fuerza Popular, que quiere ganar elecciones, le convenga asociarse al oficialismo. Creo que habrá un apoyo de los kenjistas al gobierno, pero no veo una alianza explícita de gobierno PPK-Kenji. No veo al fujimorismo, en ninguna de sus vertientes, haciendo un cogobierno con PPK.

¿Qué rol político cree que jugará ahora el ex presidente Fujimori estando libre?

Pretender que Alberto Fujimori va a estar alejado de la política es algo muy difícil. Todo va a depender, también, de su salud y sus fuerzas, y de cuánto él considera que le pertenece Fuerza Popular. Eso es importantísimo.

¿Puede retomar el liderazgo del fujimorismo?

No lo creo, pero va a tener una influencia importante. Creo que puede convertirse en un elemento que busque la unidad del fujimorismo.

¿En lugar de dividirlos?

Yo creo que puede ser un proceso que demorará, que puede ser tema de negociaciones internas, pero pasado todo este tema, y seguro que después de una purga o reestructuración en el fujimorismo, va a llegar la unidad. Yo no veo a Keiko con su partido y a Kenji con su partido y a Alberto apoyando a uno de ellos.

¿Las protestas contra el indulto pueden concluir en la renuncia de PPK?

No creo. El presidente ha demostrado que está dispuesto a defender como sea su permanencia en la Presidencia. El impacto mayor que ha sufrido es el de su credibilidad, muchos sectores de la población seguramente han perdido el respeto por él, pero no creo que, por lo menos ahora, tenga la intención de renunciar. El presidente está totalmente desconcertado, no sabe qué hacer, y anunciar un gabinete de la reconciliación nos muestra esfuerzos desesperados por mantenerse en el gobierno y por hacer que esta crisis pase. Mantener en el cargo a Mercedes Aráoz es una decisión no muy acertada. Si el presidente no tiene credibilidad y la primera ministra la está perdiendo, entonces vendrán más cuestionamientos, interpelaciones, denuncias, situaciones que no van a permitir lo que quiere el presidente: una nueva etapa.

¿Cuál es el mayor problema de PPK?

No creo que sean las marchas, que pueden crecer unos días, pero que en algún momento van a bajar. El mayor problema del presidente es esta imagen de que miente permanentemente y que traiciona a la gente a la cual le pide ayuda. La gente le pierde la confianza y el respeto. Como él decía, tiene que defender la investidura presidencial.

AUTOFICHA



- “Soy conductor del programa Agenda política de Canal N, el cual se emite los domingos. Yo siempre digo que eso es lo único que quiero en mi ficha, no más. Yo creo que un analista político debe conversar con todo el mundo. Lo que no debe ser es íntimo amigo de un político”.



- “El presidente de la República requiere de un gabinete ministerial que tenga solvencia, autoridad, que tenga legitimidad frente a la población, que efectivamente represente a más sectores, pero que tenga, sobre todo, credibilidad”.



- “El presidente no ha pensado bien en lo que podría generar el indulto como malestar y como una situación que se percibe con falta de prolijidad y de sinceridad del presidente. La gran mayoría de renuncias en el gobierno fueron también para actuar en consecuencia”.