Enrique Castillo: "PPK buscó contenido político en el gabinete"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) tomó juramento a un nuevo gabinete ministerial encabezado por la también congresista y segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz. El periodista Enrique Castillo analiza los cambios en el Ejecutivo.

¿Qué espera de la nueva presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Aráoz?

Es obvio que el presidente ha buscado darle un poco más de contenido político al gabinete. Vamos a comprobar si la designación de Mercedes Aráoz fue un acierto o no en las próximas semanas, pero sí puedo decir que representa para ella un verdadero reto. Debe lograr que se superen las diferencias fuertes que tuvo con el fujimorismo en la campaña presidencial.

¿Por qué PPK se decidió por Aráoz y no por el otro vicepresidente, Martín Vizcarra?

No conozco las razones, pero creo que el presidente acertó en tener reuniones con las bancadas en Palacio de Gobierno. Esto seguro le permitió tomar la temperatura e imagino que las bancadas también le han dicho al presidente cuáles eran las mejores opciones.

Aráoz no es la única congresista que asume un ministerio, también Carlos Bruce, que dirigirá Vivienda. ¿Esto ayudará a disminuir los problemas entre bancada y Ejecutivo?

Creo que en el caso de Carlos Bruce ha pesado la necesidad de darle un manejo más ejecutivo a un sector como Vivienda y Construcción, que es una columna vertebral en todo gobierno. Era una de las patas flojas en términos del liderazgo de un sector que está llamado no solo a contribuir con el PBI sino a generar mucho trabajo. Aráoz y Bruce le dan a este gabinete el contenido político que no tenían Zavala y Trujillo. En cuanto a la bancada, sí pues, pierde un hombre importante como Bruce.

Y son cuatro congresistas los que juraron como ministros: Aráoz, Olaechea, Choquehuanca y Bruce. ¿Cuánto afectará eso a la bancada?

Más problemas de los que tuvo esa bancada no creo que tenga. Mantener a estos congresistas solo en la bancada no valía la pena en momentos en los que el Ejecutivo los necesita para salir a flote y equilibrar acciones para afrontar o tender puentes con FP.

Ingresó al gabinete Idel Vexler en reemplazo de Marilú Martens. ¿Le sorprendió?

Ahí sí me sorprende. El sustento que movió la cuestión de confianza era no retroceder ni un milímetro en la política educativa de los últimos años, de Saavedra y Martens. Sin embargo, hoy vemos a un profesional, con mucha trayectoria y muy capaz como Idel Vexler, pero que ha sido y es un crítico de la gestión de Saavedra y Martens. Parece contradicción.

¿Cambiarán las políticas educativas con Vexler?

No creo que sea diametralmente diferente, pero sí creo que el Gobierno ha pretendido tender un puente que se había roto con los maestros en las gestiones anteriores y han puesto a un hombre que podría mejorar todo lo que esta llamada reforma educativa parece tener como falencia.

¿Qué análisis hace del nombramiento de Enrique Mendoza en Justicia?

Es un hombre que fue presidente del Poder Judicial (PJ) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A simple vista, pienso que podrá manejar el sector en la coordinación con el PJ en los temas que están pendientes y colaborar con la reforma electoral.

A simple vista...

Sí, porque el trabajo en el PJ y en el JNE tiene una dinámica distinta al del Ministerio de Justicia. Aquí hay temas pendientes, como la extradición de Toledo, el decreto 003, las colaboraciones eficaces, los procesos por el caso Lava Jato, donde esperemos que se maneje con imparcialidad... Todo eso requiere de acciones muy rápidas. Además, verá el tema del indulto y creo que en su gestión se va a resolver.

¿En cuanto al ministro de Salud, Fernando D’Alessio?

Con este nombramiento se rompe con aquella idea de que un médico debe ser ministro de Salud. El presidente está apostando por un hombre que, se supone, conoce de las tareas administrativas y de gestión. Desde el punto de vista teórico, esta designación no es mala.

Claudia Cooper, quien fuera viceministra de Economía, asumió la titularidad de la cartera. Es el mismo perfil para el sector.

Para algunos, que se mantenga el mismo perfil puede ser una buena noticia, pero el tema es que en este primer año la administración Kuczynski no tuvo buenos resultados en materia económica y Cooper ha estado en la gestión de Thorne y Zavala. Si querían cambios importantes, puede que este nombramiento no los garantice. La gestión de Cooper no va a ser fácil, a ella también se le liga a Chinchero.

En el análisis final, ¿estos cambios fueron los apropiados o se quedaron cortos?

Algunas carteras también debieron tener un cambio: Agricultura, Cancillería, Trabajo... Esperemos que los nuevos ministros le den otra dinámica al gabinete. Hay quienes dirán que ahora este tiene un perfil aprista, lo cierto es que PPK ha decidido apoyarse en otra colectividad política. Esperemos que este gabinete sepa enfrentar los problemas políticos y tener autoridad. Tienen que recuperar la capacidad de hablar de tú a tú con el fujimorismo sin bajar la cabeza, pero generando una agenda común.

Autoficha

- “Soy periodista, conduzco el programa Agenda Política en Canal N. La ventaja de Mercedes Aráoz es que conoce el Ejecutivo y el Legislativo. Ella ha estado en tres ministerios antes y este año ha podido conocer el manejo del Congreso. Es una persona muy trabajadora”.



- “Va a tener que superar la resistencia del fujimorismo. Con otras bancadas se lleva bien: ha trabajado con la gente del Apra y de otros partidos, APP no le va a hacer problemas. También tendrá que superar una fuerte resistencia de la izquierda”.



- “Este nuevo gabinete nos va a tener a todos con mucha atención y expectativa porque cualquier movimiento en falso puede llevar a este famoso segundo retiro de la confianza por parte del Congreso y a ver qué puede pasar de producirse ese escenario”.