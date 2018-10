Enrique Bernales: “Entre todos estamos jugando con fuego”

No ve entusiasmo en los actuales comicios y señala que ello refleja una decadencia de los partidos políticos . Estamos en crisis, señala el constitucionalista.

Estos comicios regionales y municipales son grises y ajenos a la población. ¿Están saturados por el referéndum?

De grises para oscurísimos, diría yo. Contribuyen tres factores. Primero, la decadencia de los partidos. La mayoría sacará porcentajes por debajo del 10%. Casi como si no hubieran hecho campaña. Segundo, el gobierno ha copado el espacio gracias a su inmensa actividad ante sus cuatro reformas. Obviamente, gracias a un gran apoyo mediático, la gente ha absorbido el asunto. Están más preocupados en que si se cierra el Congreso, en el referéndum, en Chávarry, Hinostroza, Ríos y la lucha anticorrupción. El Ejecutivo presentó sus cuatro proyectos como el éxito contra la corrupción. Es bastante relativo. La bicameralidad y la no reelección nada tienen que ver con la corrupción. Encima hay malos candidatos…



Un desastre…

Es gente no preparada, sin propuesta propia ni capacidad de discernir. No se puede motivar a la gente cuando le han matado el entusiasmo, la novedad, la propuesta del candidato novedoso. No hay estímulo para votar. Además, desde arriba les han dicho que los gobiernos regionales, los municipales son una porquería, pura corrupción. Entonces, uno se dice: ¿por qué voy a ir a votar? Como presidente del Tribunal de Honor Electoral, me temo que tendremos 20% o más de ausentismo y mucho voto blanco y viciado. No recuerdo una elección municipal con porcentajes de 19% o menos. ¿Cuál es el grado de representatividad que tendrán los elegidos? Estamos viviendo una crisis de proporciones y no somos conscientes de adónde va.



¿Crisis motivada por el Ejecutivo?

Tiene una alta responsabilidad, pero no es única. Desde el Estado y la sociedad hay confluencias, corrientes subterráneas, modos de presentar la información como si fuéramos culpables y asesinos. Mejor que el país se hunda en el mar y desaparezca. Ni siquiera es anarquismo, es la catarsis total. Entre todos estamos jugando con fuego.

¿Veintidós candidatos a la alcaldía de Lima no ayuda?

Hubo números cercanos. Ahora hay partidos que decaen y alianzas electorales que dicen ‘este es mi momento’. Se ha permitido partidos vientres de alquiler, cuesta poco armar candidaturas absolutamente improvisadas que no ofrecen nada al municipio.



¿Sabemos si hay venta de puestos públicos, regidores, consejeros, etc.?

El Pacto Ético condena esto, pero no es posible saber si hay dinero subterráneo. En las últimas semanas pasamos de cartelones que afean la ciudad a una propaganda mucho más intensa en televisión, movilizaciones que cuestan dinero.



¿La fiscalización es pobre?

Es muy difícil. El JNE no cuenta con los mecanismos de control. Tampoco la ONPE. La Ley de Financiamiento de Partidos está vigente; se está aplicando mal, parece.



Por primera vez no hay reelección. Quienes ganen no tendrán experiencia de gobierno. ¿Complicará la gestión del Estado enormemente?

Los errores se pagan. No es un buen remedio creer que las cosas se resuelven prohibiendo la reelección. Se improvisa gente. Entonces, se contrata a funcionarios que se dicen expertos. Con alcaldes nuevos, estamos debilitando la capacidad de gestión. Estamos desinstitucionalizando el Perú. Lo mismo ocurrirá en el Congreso.



¿La ONPE es confiable? El ex jefe fue nombrado por un dudoso CNM. El nuevo presidente dijo que fue sugerido por Transparencia y se dice que José Cavassa, aún maneja a los mandos medios.

El problema es más serio. Constitucionalmente son tres organismos (Reniec, ONPE y JNE) sin cabeza, autónomos. La ONPE termina teniendo más poder porque organiza las elecciones, los otros coadyuvan.



Pero, ¿quién controla a la ONPE? Nadie. El problema viene de atrás. ¿No se acuerda de ‘papelito manda’? En esa estructura de tres, la ONPE no tiene remedio. ¿Quién investiga a Cavassa?

Está en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto y fue asesor de PPK en 2016… Pero no lo investigan por su posible vinculación y el poder que tiene en la ONPE. Recién conocimos del trabajo de Cavassa en PPK. Cuando las relaciones son claras, no tienen por qué ocultarlas. ¿Por qué contrataron a una persona como Cavassa, que ha estado preso por falsificación de firmas? Hay que investigar eso. Lo conocimos hace tres semanas, ¿qué medio ha seguido este caso? Ninguno. Algo está pasando. (*)



¿El referéndum servirá de algo?

El referéndum es una institución importante. Pero se debe capacitar a la población. No puede depender de la promoción y propaganda política que se hace desde el Estado. Eso hizo Goebbels en Alemania para promocionar el nazismo. No se ha preparado a la población para que forme su propio criterio con independencia. Solo se favorece una psicología de masas con una alta dosis de manipulación.



¿Estamos siendo manipulados con el referéndum?

Claro que sí. ¡Por favor, basta ver todo el despliegue mediático para ver hacia dónde está orientándose la población! Una población sin partidos, sin instituciones fuertes, sin sindicatos, universidades. ¿Cómo puede defenderse de la presión que viene de otros grupos de poder y que los inunda?



El gobierno dice basarse en las encuestas…

Las encuestas son contratadas. Salvo a una, no les creo a las otras. Puede haber encuestas correctas y otras direccionadas.



Casi todas las bancadas votaron por las reformas del referéndum.

Llegaron por el voto democrático y legítimo, pero todos se han deslegitimado; unos más, otros menos.



¿Por qué las bancadas, pudiendo ser más críticas, transitaron por la alfombra del Ejecutivo?

No olvide que el fujimorismo puede ser fuerte, pero es una organización pragmática, cortoplacista. No son políticos. No tiene cuadros formados, salvo uno u otro. No saben hacer política. Los otros igual: APP, PPK que son una minifederación de independientes, nadie sabe para dónde van. AP y el Apra, aunque disminuidos, tienen cuadros capaces de dar un manotazo. García Belaunde fue claro, dijo: quiere cerrar el Congreso, está bien, vamos a elecciones generales. Y el premier llegó inmediatamente.



Un poco tarde…

¿Y? ¿Quiere llorar en la playa?, yo la acompaño. El fujimorismo llega al Congreso herido. No solo es la pelea entre hermanos, sino entre dos maneras de establecer su posición frente al creador del fujimorismo, Alberto Fujimori. Eso los pone de vuelta y media. AP tiene sus problemas internos, el Apra también. Parece que recién comienzan a superarlos y la izquierda está con la ilusión de que Verónika será presidenta. Juega al maximalismo, cayendo en lo más fácil que hay en el Perú, el anti. Para hacer buena política en el Congreso se requiere aliados. Pero acá la bandera es sálvese quien pueda. Les es difícil llegar a consensos, las presiones de fuera son muy fuertes y no han sido capaz de nuclearse por falta de confianza entre ellos. De haber levantado la bandera antes, como lo hizo Vitocho, otro hubiera sido el cantar. El Congreso ha sido avasallado porque no tuvo posición propia.



No ocurrió con PPK, que era presidente elegido.

Vizcarra tiene asesores con oficio y bastante malvaditos. Captan por dónde va la procesión y se meten ahí, conocen las divisiones. Un acierto cortoplacista del presidente es ver cómo demuelen al Congreso. Ha sido como una percusión que va horadando el oído. El problema es qué pasará después del referéndum. Quedan tres años duros de gobierno y no están preparados para ello.



Vizcarra levantó bastante su aprobación, pero la gobernabilidad es frágil…

Sí. La aprobación elevada es porque la propaganda se orientó a demoler un adversario débil como el Congreso, sin partidos.



¿La gente está a favor de 180 congresistas?

La propaganda será atroz. Y si no lo aprueban, no pasa nada. Lo aprobado en bicameralidad es poco, aunque los proyectos del Ejecutivo eran muy malos. Faltó más ‘ñeque’ para decir: vamos más allá, es el momento…



Había el plazo del 4 de octubre…

Eso debió superase, impedirse. El bicameralismo aprobado no hace una notoria diferencia entre ambas cámaras y podía hacerse. Oiga, el artículo 206 de la Constitución blinda al Congreso, dice: “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente”.



¿El Ejecutivo atarantó a todos?

Del atarante se pasa al empacho y del empacho… cuidado.



¿La amenaza de cerrar el Congreso desapareció?

Muy difícil. Se han aprobado límites para la cuestión de confianza. Veo muy difícil un cierre, ya se inició el referéndum.



¿Quién hace las preguntas?

El JNE, según la ley.



La no reelección de los actuales congresistas es un hecho claro. Vizcarra dice que los actuales congresistas no se pueden reelegir y algunos parlamentarios sostienen que esto es para 2021 y que pueden presentarse al Senado. Lo aprobado dice que no pueden postularse para el mismo cargo…

La opinión del presidente es personal. Puede decir que el día es noche y no se convierte en palabra sagrada. El presidente Vizcarra no tiene ningún poder para intervenir en esto; sería el colmo si lo hiciera. El referéndum ya se envió al Ejecutivo y no puede modificar nada. La pregunta será si está de acuerdo o no, son cuatro sí o no. Pero debe quedar claro que el pueblo no legisla.



¿Los actuales congresistas pueden postular o no al Senado?

Si el JNE los acepta, sí. El texto es abierto, no precisa fechas e indica que no hay reelección para el mismo cargo. La norma es confusa y deficiente. Está tan mal hecha que probablemente el JNE pedirá consulta al Congreso y luego puede ir en segunda instancia al Tribunal Constitucional. La interpretación auténtica de la Constitución la hace el Congreso, no se lo pueden saltear. Pero el problema principal está en el artículo 32 de la Constitución, que indica que no puede someterse a referéndum la supresión de los derechos fundamentales de la persona…



¿Poder postular es un derecho fundamental?

Claro que sí. El artículo 2, inciso 17 de la Constitución señala que todos tenemos derecho a participar en la vida política, social y cultural, y derecho de elección, remoción, etc. La no reelección va en contra de la Constitución.



¿Es un menjunje lo aprobado para la no reelección?

Me temo que sí. Hay problemas con la Constitución. Los derechos de elección son elegir y ser elegido. La Convención Americana de DD.HH. confirma esto. Si se quería la no reelección, debieron mencionar los condicionamientos para no ser reelegido. Y así se cumplía con la Convención. Además, no se ha hecho nada para reformar los partidos. Serán del mismo perfil que los anteriores. No se ha profundizado. Se han sentido muy presionados, han variado lo enviado por el Ejecutivo, sin desnaturalizarlo, como exigía este. Con ese criterio, lo sustantivo y lo profundo se obvió. Para la bicameralidad se ha delimitado lo básico en funciones para ambas cámaras, se ha establecido que la ley de presupuesto se aprueba en conjunto, etc. Pero hay mucho más. Por ejemplo, el Senado debe ocuparse de la investigación científica, de la protección del patrimonio, de la defensa, de las relaciones internacionales, de la regionalización. Son cosas importantes. Es una reforma incompleta, yo se lo señalé a la Comisión de Constitución. Se convirtió en una pelea infantil entre el Ejecutivo y el Congreso.



¿Así de inútil?

Sí. Basadre tenía razón. Somos expertos en perder oportunidades.



¿Cuándo cree que podrá operar la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

La ley no se aplica de un día para otro. Dejemos de lado los plazos urgentes. Gobernar no es ‘cuidado, que se quema el arroz’. Estimo que entre junio y julio se podrá nombrar a los jueces y fiscales.

(*) Perú21 ha venido informando sobre el caso.

“EL INDULTO NO SIGNIFICA OLVIDO”



¿La revocatoria del indulto a Fujimori es ilegal? Hemos visto una animadversión…

Somos una sociedad violenta, el feminicidio se incrementa, se pone una bomba en una clínica como protesta, el sujeto que saca pistola, etc. Los ataques a Keiko Fujimori indican que todo vale, la dignidad de la persona humana es lo que menos cuenta. Hay una tradición anti que es nefasta.

Fujimori volverá a…

Revocarle el indulto es una prepotencia y un abuso. Jurídicamente hay errores garrafales. Un juez penal transitorio está por encima del presidente y la Constitución. No politicemos la justicia. Pero, por encima de ello, hay razones humanitarias para que a un hombre de 80 años, enfermo, no se le pueda mandar a la cárcel de nuevo. El indulto fue una negociación de Kenji. ¿Pero tiene que pagarla Alberto Fujimori o los negociadores?

¿Y los muertos de La Cantuta?

El indulto no significa olvido. No dejas de ser culpable. Te otorgan una gracia cuando has cumplido una parte de la pena y tienes 80 años. En cambio, la amnistía sí es perdón y olvido.



DATOS



- Enrique Bernales Ballesteros estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y luego hizo un doctorado en Derecho en la Universidad de Grenoble en Francia.



- En 1980 fue elegido senador de la República por Izquierda Unida y, cinco años después, fue reelegido con 11,808 votos.



- De 2001 a 2003 fue integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.



- En 2007 fue designado miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver el litigio marítimo con Chile.